“Hay actores malos”: Luisa Fernanda W le cantó la tabla a Robinson Díaz tras llamarlos “idiotas”

El actor tildó de “idiotas” a los influencers y la empresaria no se quedó callada: “Hay actores malos”.

Valentina Rueda Rodríguez

20 de enero de 2026, 12:09 a. m.
Luisa Fernanda W le responde con toda la artillería a Robinson Díaz tras polémicas críticas
Luisa Fernanda W le responde con toda la artillería a Robinson Díaz tras polémicas críticas Foto: Superlike

El choque generacional y profesional entre la televisión tradicional y el mundo digital ha vivido uno de sus capítulos más tensos en las últimas horas. El reconocido actor Robinson Díaz encendió las redes con unas declaraciones incendiarias sobre los creadores de contenido, provocando una respuesta inmediata y reflexiva de Luisa Fernanda W, una de las figuras más influyentes del país.

El dardo de Robinson Díaz que encendió la mecha

La controversia comenzó durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, donde Robinson Díaz, recordado por papeles icónicos en la televisión colombiana, no se guardó nada al expresar su descontento con el panorama cultural actual. Según reportes difundidos de sus declaraciones, el artista cuestionó la calidad de quienes hoy ostentan la fama en plataformas digitales.

“Estamos plagados de influencers y de un poco de idiotas que quieren ser famosos, pero no tienen mérito ni talento”, afirmó Díaz sin titubeos.

Para el actor, la popularidad en internet ha saturado el ecosistema creativo, sugiriendo que la exposición mediática actual no es equivalente a la calidad artística o al esfuerzo que requiere la actuación de carrera. Sus palabras rápidamente se volvieron virales, dividiendo a la opinión pública entre quienes defienden el rigor del arte dramático y quienes ven en las redes una nueva democratización del talento.

Luisa Fernanda W le “canta la tabla” al actor

Desde México, país donde reside actualmente, Luisa Fernanda W no tardó en reaccionar. Con una comunidad que supera los millones de seguidores, la empresaria y creadora de contenido utilizó sus plataformas para fijar una postura clara, defendiendo la profesionalización de su gremio.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la paisa fue enfática al señalar que el prejuicio no es un buen consejero. “Creo que generalizar siempre es peligroso, sobre todo en un ecosistema tan amplio y diverso como el de los creadores de contenido”, expresó la influenciadora.

Sin embargo, el punto que más resonó entre los internautas fue su comparación directa con el gremio de la actuación. Luisa Fernanda destacó que, en cualquier campo, la mediocridad y la excelencia coexisten: “Así como hay actores buenos y otros no tanto, también hay creadores que estudian, se preparan, trabajan con disciplina y aportan valor real”.

Más que “likes”: una industria que mueve el país

La respuesta de Luisa Fernanda W no solo se quedó en la defensa personal, sino que buscó dar visibilidad al impacto económico de su profesión. Según la empresaria, los creadores de contenido hoy “educan, entretienen con propósito, generan empleo y mueven industrias completas”.

Este debate ocurre en un momento crucial para la economía digital en Colombia. De acuerdo con cifras del Observatorio de Medios Digitales de Colombia, el país cuenta con más de 10.000 creadores de contenido activos. Este sector no solo es una fuente de entretenimiento, sino un motor de marketing y publicidad que impacta directamente en el PIB nacional.

Para Luisa Fernanda, la clave está en el fondo y no en la forma: “Ser creador no es sinónimo de vacío y ser famoso tampoco es sinónimo de talento. El verdadero valor no está en el medio, sino en lo que cada persona decide construir desde él”, concluyó.

Trayectorias en disputa: ¿Tradición o evolución?

No es la primera vez que Robinson Díaz se ve envuelto en polémicas por su defensa a ultranza del teatro y la televisión clásica. El actor, con décadas de trayectoria, representa a una escuela que valora la formación académica rigurosa. Por su parte, Luisa Fernanda W ha sabido capitalizar su imagen para construir un imperio que incluye marcas de maquillaje, restaurantes y colaboraciones internacionales, demostrando que la influencia digital puede traducirse en éxito empresarial tangible.

Luisa Fernanda W le responde con toda la artillería a Robinson Díaz tras polémicas críticas

