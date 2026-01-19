Gente

“Repudiamos estas afirmaciones”: el contundente comunicado de Jessi Uribe tras ser vinculado con la muerte de Yeison Jiménez

Jessi Uribe se defiende tras ser vinculado injustamente con la muerte de Yeison Jiménez. Su equipo legal anuncia acciones ante la Policía Cibernética.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

19 de enero de 2026, 11:31 p. m.
Jessi Uribe rompe el silencio tras la muerte de Yeison Jiménez
Jessi Uribe rompe el silencio tras la muerte de Yeison Jiménez Foto: x

El mundo de la música popular en Colombia no sale de su asombro. Tras la dolorosa pérdida de uno de sus más grandes exponentes, Yeison Jiménez, se suma ahora una agria polémica que involucra a su colega y amigo cercano, Jessi Uribe.

En las últimas horas, el intérprete de ‘Dulce pecado’ decidió romper el silencio y enfrentar, por la vía legal, una ola de rumores malintencionados que circulan en el entorno digital.

Vuelve ‘Sin senos sí hay paraíso’: Carmen Villalobos y el elenco original regresan con una historia que sacudirá la TV

A través de un extenso comunicado oficial emitido este 19 de enero de 2026, el equipo jurídico de Jessi Uribe manifestó su indignación ante las teorías que intentan vincular al artista con el fallecimiento de Jiménez. Según el documento, estas afirmaciones no solo son “completamente infundadas”, sino que constituyen un ataque directo a la integridad moral del cantante santandereano.

“Rechazamos y repudiamos de manera categórica las afirmaciones, señalamientos y acusaciones sobre supuesta responsabilidad y vinculaciones frente al fallecimiento de Yeison Jiménez, donde se involucra a Jessi Uribe”, dicta la misiva oficial, publicada en sus redes sociales.

Gente

“Una vaina loquísima”: estos eran los curiosos gustos de Yeison Jiménez

Gente

“Te estoy esperando”: Blessd confirmó que será padre y compartió emotivas fotos con su novia

Gente

El príncipe Harry llegó al Reino Unido: se enfrentará a juicio contra reconocido medio de comunicación

Gente

Giovanny Ayala tomó inesperada decisión tras polémica por homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena; involucró a colegas

Gente

Equipo de Yeison Jiménez hizo un importante llamado y soltó alerta por delicado tema: “Puede comprometer la seguridad”

Gente

Las tres polémicas que opacaron el imperio de Valentino Garavani, famoso diseñador de lujo que murió a los 93 años

Gente

Eva Rey publicó diálogo con su pareja sentimental y dejó en evidencia cómo se quebró por sentido tema: “No es fácil”

Gente

Revelan qué pasará con las regalías de Yeison Jiménez tras su muerte; empresa explicó el tema con los herederos

Gente

Concierto de Yeison Jiménez en el Estadio El Campín: se confirma esperado evento y se anuncia cambio de fecha

Gente

Testigos destapan verdad sobre accidente en el que murió Yeison Jiménez; expusieron detalles de la escena: “Bastante traumático”

Para el equipo de Uribe, el uso de estas noticias falsas en plataformas como YouTube y redes sociales tiene un único fin: generar daño reputacional y lucrarse a través de la viralidad basada en la tragedia.

Acciones con la Policía Cibernética

La situación ha escalado a tal punto que el equipo legal confirmó que ya se están tomando medidas drásticas. No se trata solo de una queja pública; hay un proceso judicial en marcha. El comunicado revela que se encuentra activo un seguimiento de evidencia digital, en articulación con la Policía Nacional y su unidad de delitos cibernéticos.

El objetivo es rastrear el origen de las publicaciones que han “ensuciado injustamente” el nombre del artista. “Solicitamos a los medios, creadores de contenido y usuarios en redes sociales abstenerse de replicar, comentar o amplificar este tipo de publicaciones”, advierte el texto, señalando que la difusión de estas calumnias podría acarrear consecuencias legales incluso para quienes solo compartan el contenido.

Respeto por el legado de Yeison Jiménez

Julio Iglesias en el ojo del huracán: el video viral besando a una presentadora que indigna al mundo

Más allá de la defensa de su propia imagen, Jessi Uribe enfatizó el dolor que causa ver cómo se utiliza el nombre de su amigo fallecido para fines malintencionados. La relación entre ambos artistas siempre fue de admiración mutua y colaboración constante, siendo dos de los pilares del género popular en la última década.

El equipo del cantante considera que estos contenidos son un “atentado directo contra su memoria, su legado y el respeto debido a su familia”. Para Jessi, quien atraviesa el duelo por su colega, ver su nombre manchado en medio de esta tragedia ha sido un golpe que afecta no solo su carrera profesional, sino también su entorno familiar.

El peso de la fama y las fake news

No es la primera vez que Jessi Uribe se ve envuelto en controversias mediáticas. Mientras que en el pasado ha lidiado con críticas sobre su vida personal, el vínculo con un hecho de esta gravedad ha marcado un límite. El artista busca sentar un precedente sobre la responsabilidad de los creadores de contenido en la era de la inmediatez.

Por ahora, el gremio de la música popular se mantiene en vilo, esperando que la justicia actúe frente a los responsables de estas difamaciones y pidiendo respeto por la memoria de Yeison Jiménez, el Aventurero que dejó un vacío irreparable en la cultura colombiana.

Más de Gente

Jessi Uribe rompe el silencio tras la muerte de Yeison Jiménez

“Repudiamos estas afirmaciones”: el contundente comunicado de Jessi Uribe tras ser vinculado con la muerte de Yeison Jiménez

Yeison Jiménez, cantante de música popular colombiano.

“Una vaina loquísima”: estos eran los curiosos gustos de Yeison Jiménez

El artista urbano rompió el silencio tras protagonizar una polémica con Pirlo.

“Te estoy esperando”: Blessd confirmó que será padre y compartió emotivas fotos con su novia

Esto se sabe de la batalla legal del príncipe Harry contra medio de comunicación del Reino Unido.

El príncipe Harry llegó al Reino Unido: se enfrentará a juicio contra reconocido medio de comunicación

Yeison Jiménez y Giovanny Ayala

Giovanny Ayala tomó inesperada decisión tras polémica por homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena; involucró a colegas

Yeison Jiménez habló sobre rumbo que tomará su vida.

Equipo de Yeison Jiménez hizo un importante llamado y soltó alerta por delicado tema: “Puede comprometer la seguridad”

Murió el diseñador de moda Valentino Garavani: escándalos de su imperio

Las tres polémicas que opacaron el imperio de Valentino Garavani, famoso diseñador de lujo que murió a los 93 años

Eva Rey y Matías Gaviria llevan varios años juntos.

Eva Rey publicó diálogo con su pareja sentimental y dejó en evidencia cómo se quebró por sentido tema: “No es fácil”

Valentino Garavani

Murió Valentino Garavani, el famoso diseñador italiano, a sus 93 años; estas fueron las causas del deceso

(ARCHIVOS) El cantante español Julio Iglesias canta durante el programa de televisión Telethon en París el 6 de diciembre de 2003. Dos exempleados de Julio Iglesias lo demandan ante la justicia española, tras denunciar en una investigación periodística publicada este 13 de enero de 2026 presuntos agresiones y acoso sexual por parte del cantante español. Fuentes legales confirmaron a AFP que se presentó una denuncia contra Iglesias el 5 de enero y está siendo examinada. (Foto de Bertrand GUAY / AFP)

Julio Iglesias pidió archivar la denuncia de dos mujeres en su contra por presunta agresión sexual; su abogado habló

Noticias Destacadas