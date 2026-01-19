“Repudiamos estas afirmaciones”: el contundente comunicado de Jessi Uribe tras ser vinculado con la muerte de Yeison Jiménez

El mundo de la música popular en Colombia no sale de su asombro. Tras la dolorosa pérdida de uno de sus más grandes exponentes, Yeison Jiménez, se suma ahora una agria polémica que involucra a su colega y amigo cercano, Jessi Uribe.

En las últimas horas, el intérprete de ‘Dulce pecado’ decidió romper el silencio y enfrentar, por la vía legal, una ola de rumores malintencionados que circulan en el entorno digital.

A través de un extenso comunicado oficial emitido este 19 de enero de 2026, el equipo jurídico de Jessi Uribe manifestó su indignación ante las teorías que intentan vincular al artista con el fallecimiento de Jiménez. Según el documento, estas afirmaciones no solo son “completamente infundadas”, sino que constituyen un ataque directo a la integridad moral del cantante santandereano.

“Rechazamos y repudiamos de manera categórica las afirmaciones, señalamientos y acusaciones sobre supuesta responsabilidad y vinculaciones frente al fallecimiento de Yeison Jiménez, donde se involucra a Jessi Uribe”, dicta la misiva oficial, publicada en sus redes sociales.

Para el equipo de Uribe, el uso de estas noticias falsas en plataformas como YouTube y redes sociales tiene un único fin: generar daño reputacional y lucrarse a través de la viralidad basada en la tragedia.

Acciones con la Policía Cibernética

La situación ha escalado a tal punto que el equipo legal confirmó que ya se están tomando medidas drásticas. No se trata solo de una queja pública; hay un proceso judicial en marcha. El comunicado revela que se encuentra activo un seguimiento de evidencia digital, en articulación con la Policía Nacional y su unidad de delitos cibernéticos.

El objetivo es rastrear el origen de las publicaciones que han “ensuciado injustamente” el nombre del artista. “Solicitamos a los medios, creadores de contenido y usuarios en redes sociales abstenerse de replicar, comentar o amplificar este tipo de publicaciones”, advierte el texto, señalando que la difusión de estas calumnias podría acarrear consecuencias legales incluso para quienes solo compartan el contenido.

Respeto por el legado de Yeison Jiménez

Más allá de la defensa de su propia imagen, Jessi Uribe enfatizó el dolor que causa ver cómo se utiliza el nombre de su amigo fallecido para fines malintencionados. La relación entre ambos artistas siempre fue de admiración mutua y colaboración constante, siendo dos de los pilares del género popular en la última década.

El equipo del cantante considera que estos contenidos son un “atentado directo contra su memoria, su legado y el respeto debido a su familia”. Para Jessi, quien atraviesa el duelo por su colega, ver su nombre manchado en medio de esta tragedia ha sido un golpe que afecta no solo su carrera profesional, sino también su entorno familiar.

El peso de la fama y las fake news

No es la primera vez que Jessi Uribe se ve envuelto en controversias mediáticas. Mientras que en el pasado ha lidiado con críticas sobre su vida personal, el vínculo con un hecho de esta gravedad ha marcado un límite. El artista busca sentar un precedente sobre la responsabilidad de los creadores de contenido en la era de la inmediatez.

Por ahora, el gremio de la música popular se mantiene en vilo, esperando que la justicia actúe frente a los responsables de estas difamaciones y pidiendo respeto por la memoria de Yeison Jiménez, el Aventurero que dejó un vacío irreparable en la cultura colombiana.