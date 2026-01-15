Julio Iglesias en el ojo del huracán: el video viral besando a una presentadora que indigna al mundo

La figura de Julio Iglesias, el eterno “latin lover” de la música española, atraviesa sus horas más bajas. Tras la difusión de una reciente investigación periodística que señala al artista por presuntas denuncias de acoso y abuso sexual, las redes sociales han rescatado pruebas de un pasado que hoy es juzgado bajo una lente mucho más estricta: la del consentimiento.

Murió reconocido cantante de merengue: así se despidió del artista Wilfrido Vargas

“No, Julio, te lo pido”: El clip que indigna a las redes

El epicentro de la nueva polémica es un video que data del año 2004, durante una visita de Iglesias al icónico programa de la conductora argentina Susana Giménez. Lo que en su momento fue presentado como un “pícaro” encuentro entre dos estrellas, hoy es visto con profunda incomodidad.

En las imágenes, se observa cómo el cantante español ingresa al set y, sin mediar palabra, toma el rostro de la conductora para besarla directamente en la boca. El episodio no fue un hecho aislado de un segundo; tras el saludo inicial, Iglesias retiene a Giménez con fuerza para propinarle un segundo beso, a pesar de que ella intenta apartarse visiblemente.

🔴Un vídeo que retrata a Julio Iglesias.

Una entrevista de 2004 entre Julio Iglesias y Susana Giménez ha vuelto a circular tras la denuncia de dos

ex-empleadas del cantante. En las imágenes, la presentadora se muestra visiblemente incómoda y se ve obligada a marcar límites en… pic.twitter.com/Ae62YZOjXC — Almudena Ariza (@almuariza) January 14, 2026

“¡Nooo, Julio, te lo pido! Sos un hombre casado. No, Julio, no”, se escucha decir a una Susana Giménez que, entre risas nerviosas, intentaba marcar un límite frente a las cámaras. En aquel entonces, el intérprete de Hey ya mantenía una relación consolidada con Miranda Rijnsburger, su actual esposa, lo que añade una capa extra de cuestionamiento a su comportamiento.

Un patrón de conducta: Los casos de Verónica Castro y Amparo Grisales

Pipe Bueno estalla en redes tras comentario sobre su supuesta “maldición”: “No me jodas la vida”

El video con la diva argentina no es el único que ha vuelto a la superficie. La actriz mexicana Verónica Castro también relató en una entrevista una experiencia similar y aún más grave. Según Castro, Iglesias no solo le robó un beso durante una transmisión en vivo, sino que tiempo después, en una presentación, llegó a tocar sus glúteos sin su permiso, un gesto que en la actualidad constituye una agresión física clara.

Colombia tampoco ha sido ajena a este tipo de escenas. En la memoria de la televisión nacional aún reside el momento en que Amparo Grisales, recibió un apasionado beso del cantante en el programa Yo, José Gabriel. Aunque en su momento estos actos eran celebrados como parte del carisma del “donjuán”, el debate actual en plataformas como X y TikTok apunta a una falta de consentimiento explícito que el cantante habría convertido en una costumbre en sus giras promocionales.

Julio Iglesias, con más de 300 millones de discos vendidos y una trayectoria que lo sitúa como el artista latino más exitoso de la historia, enfrenta ahora el juicio de la opinión pública. La gravedad de las recientes investigaciones ha hecho que gestos que antes eran catalogados como “galantería” sean hoy reevaluados como ejercicios de poder y acoso.

Mientras el entorno del artista guarda silencio, el impacto mediático sigue creciendo. La sociedad actual, impulsada por movimientos de denuncia global, parece no estar dispuesta a dejar pasar por alto comportamientos que vulneren la integridad de las mujeres, sin importar cuán grande sea la leyenda del escenario.