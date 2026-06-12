“De cantar en los buses”: Ryan Castro conmueve con mensaje tras su histórica presentación en el Mundial 2026

De Colombia para el mundo. La inauguración del Mundial 2026, que se llevó a cabo el 11 de junio, estuvo marcada por una gran celebración musical que reunió a artistas de talla internacional.

Entre las figuras que más causaron furor estuvieron tres representantes colombianos: Shakira, J Balvin y Ryan Castro, quienes se convirtieron en los protagonistas de algunos de los momentos más destacados del espectáculo.

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Con una vibrante puesta en escena e impecables coreografías, los artistas colombianos captaron la atención de todos los espectadores y despertaron la emoción que se esperaba para dar apertura a este emblemático evento deportivo.

Aunque la presencia de Shakira y J Balvin ya generaba una enorme expectativa entre los seguidores del espectáculo inaugural, una de las grandes sorpresas de la ceremonia de apertura del Mundial 2026 fue la aparición de Ryan Castro.

El artista colombiano, oriundo del barrio Pedregal en Medellín, se robó parte de la atención del público al interpretar Partidazo, uno de los temas incluidos en el álbum oficial del Mundial 2026.

J Balvin y Ryan Castro en la inauguración del Mundial 2026. Foto: FIFA via Getty Images

Con una presentación cargada de energía y ritmo, Ryan Castro logró conectar de inmediato con los asistentes, que acompañaron su actuación con aplausos y entusiasmo. Por eso, tras culminar su show, no tardó en pronunciarse a través de sus redes sociales, dejando en evidencia el orgullo y la gran alegría que representó para él este histórico logro en su carrera.

“De cantar en los buses a cantar en la inauguración del mundial la vida es bella”, dice el conmovedor mensaje que compartió desde su cuenta de X, recordando el largo camino que ha recorrido para alcanzar uno de los momentos más importantes de su trayectoria en la industria musical.

Sus palabras fueron interpretadas por muchos como un homenaje a sus orígenes y una muestra de que la perseverancia, la disciplina y la constancia pueden abrir grandes puertas. Además, resume la historia de superación que ha marcado su camino.

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Luego de que J Balvin terminó de interpretar Qué calor en el Estadio Azteca de Ciudad de México, entró al escenario Ryan Castro para cantar juntos su colaboración Una a la vez.

De esta manera, ambos artistas paisas le dieron paso a la artista barranquillera Shakira, catalogada como la “reina de los mundiales”, que junto a Burna Boy se lució este año entonando su canción Dai Dai, cerrando la inauguración del Mundial 2026 con broche de oro.