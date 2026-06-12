Luego de deslumbrar en el emblemático Estadio Azteca, de Ciudad de México, durante la inauguración del Mundial 2026, Maná anuncia concierto en Bogotá desatando furor entre los amantes del rock en español.

El regreso de esta icónica banda mexicana a Colombia se dará en el marco de su gira “Vivir Sin Aire Tour”, un recorrido especial con el que está visitando importantes ciudades de Latinoamérica para revivir los éxitos que han marcado a varias generaciones.

Las mejores imágenes de la inauguración del Mundial 2026 en Ciudad de México: así arrancó la gran fiesta del fútbol

La presentación tendrá lugar en el Vive Claro de Bogotá el próximo 28 de noviembre, escenario que recibirá a miles de fanáticos dispuestos a cantar y emocionarse con algunas de las canciones más emblemáticas del repertorio de la agrupación.

Además de interpretar los temas que los consolidaron como referentes de la música en español, el espectáculo promete una producción de alto nivel, sorpresas especiales y una puesta en escena diseñada para ofrecer un viaje memorable por los momentos más importantes de su carrera, pues su objetivo principal es conmemorar cuatro décadas de trayectoria artística.

A lo largo de estos 40 años, la banda liderada por Fher Olvera ha logrado consolidar un legado musical que ha trascendido fronteras, acumulando éxitos, reconocimientos internacionales y una conexión única con millones de personas en distintos países.

Gracias a un repertorio repleto de éxitos, actualmente la agrupación continúa ocupando un lugar privilegiado en la industria musical, manteniendo una conexión especial con su público.

Su capacidad para reinventarse sin perder la esencia que la convirtió en un referente ha sido clave para permanecer vigente a lo largo de los años, por eso se convirtió en una de las grandes protagonistas en el acto de apertura de la Copa del Mundo este año.

Detalles sobre su gira “Vivir Sin Aire Tour”

Maná confirmó su show en Bogotá a través de sus redes sociales y, según la información que ha revelado sobre su gira “Vivir Sin Aire”, su show en el Vive Claro será el primero de cinco fechas especiales programadas para finales de 2026.

Video l Reacción de periodista argentino al ver a Shakira se viralizó en redes; dejó el micrófono y le hizo inesperada petición

Después de Colombia, la agrupación visitará Perú, Chile, Argentina y México, su tierra natal. En cada presentación esperan reunir canciones que marcaron a varias generaciones, entre ellas Rayando el Sol, Labios Compartidos, Mariposa Traicionera y, por supuesto, Vivir Sin Aire.

En este contexto, la cita en Bogotá se perfila como una celebración cargada de nostalgia, emociones y recuerdos, en la que los asistentes podrán revivir grandes clásicos, recordar distintas etapas de sus vidas y ser parte de un homenaje a una de las agrupaciones más influyentes de la música latina.