Camilo vuelve a Bogotá por la puerta grande: así será el concierto que cerrará su gira mundial este 2026

Camilo anunció oficialmente su regreso a Bogotá con un concierto programado para el próximo 11 de diciembre de 2026 en el Movistar Arena, escenario que servirá como cierre de su ambicioso Camilo Worldwide Tour 2026.

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La presentación tendrá un significado especial para el artista, pues Colombia será el país encargado de despedir una gira que lo llevará por más de 40 ciudades de Europa, Estados Unidos, México, el Caribe y Sudamérica, que hasta el momento ha sido el recorrido internacional más grande de su carrera hasta la fecha.

Un concierto más íntimo y con nueva música

Según la información entregada por los organizadores, esta nueva etapa artística estará enfocada en una experiencia más cercana con el público, inspirada en la importancia de detenerse, valorar los pequeños momentos y conectar desde las emociones y la cotidianidad.

Además de interpretar éxitos como Tutu, Vida de Rico, Favorito, Índigo y Pegao, el artista también presentará adelantos de su próximo álbum de estudio, previsto para 2026.

Camilo llega a esta gira como uno de los artistas latinos más influyentes de la actualidad. El cantante, ganador de seis Latin Grammy, acumula más de 121 millones de seguidores en plataformas digitales y cerca de 22 millones de oyentes mensuales en Spotify, cifras que lo mantienen entre las voces más escuchadas del pop en español.

Así será la venta de boletería

La boletería estará disponible a través de TuBoleta y contará con tres etapas de venta:

Preventa Movistar: desde el 2 de junio a las 12:00 p. m. hasta el 4 de junio a las 11:59 a. m.

desde el 2 de junio a las 12:00 p. m. hasta el 4 de junio a las 11:59 a. m. Preventa para fans preinscritos: desde el 4 de junio a las 12:00 p. m. hasta el 5 de junio a las 11:59 a. m.

desde el 4 de junio a las 12:00 p. m. hasta el 5 de junio a las 11:59 a. m. Venta al público general: desde el 5 de junio a las 12:00 p. m. y hasta agotar existencias.

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¿Cuánto costarán las entradas?

De acuerdo con el mapa de localidades, los precios oscilarán entre aproximadamente $99.000 y $600.000, sin incluir el servicio de la boletería, dependiendo de la ubicación elegida dentro del Movistar Arena.

Las zonas más exclusivas estarán ubicadas cerca del escenario, mientras que las localidades de los niveles superiores ofrecerán las opciones más económicas para los asistentes.

Con este anuncio, Bogotá se prepara para recibir uno de los conciertos más esperados de 2026, en una noche que promete reunir a miles de seguidores para despedir junto a Camilo la gira más ambiciosa de toda su trayectoria.