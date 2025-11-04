Ricardo Montaner regresa a Colombia en 2026 con conciertos en Bogotá y Bucaramanga, fecha, lugar y precios de boletas

Ricardo Montaner, una de las voces más emblemáticas de la música latina, vuelve a Bogotá tras varios años de ausencia en los escenarios.

Su esperado regreso forma parte de la gira mundial ‘El Último Regreso World Tour 2026′ , una producción que promete emocionar a sus seguidores y celebrar cuatro décadas de una carrera artística exitosa y llena de reconocimientos.

Ricardo Montaner regresa a los escenarios y se presentará en Bogotá en 2026 | Foto: ACERCA DE FENIX ENTERTAINMENT

El concierto en Bogotá será uno de los eventos centrales dentro de su gira por América, que recorrerá países como Argentina, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, México, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y República Dominicana, entre otros. Además, la gira tiene programadas fechas en diversas ciudades europeas, incluyendo escenarios en España, Francia e Italia.

Ricardo Montaner inició su carrera hace más de 40 años, con 25 álbumes de estudio y numerosos discos recopilatorios que han marcado la historia del pop romántico en español. Su estilo se caracteriza por letras profundas y una interpretación apasionada, atributos que lo han convertido en un artista respetado y admirado a nivel internacional.

A lo largo de su trayectoria, Montaner ha obtenido múltiples premios y reconocimientos. Entre ellos destacan decenas de discos de oro, platino y multiplatino gracias a sus millones de álbumes vendidos. En el Festival de Viña del Mar en Chile, ha sido galardonado con varias Gaviota de Oro y Gaviota de Plata, además de Antorchas de Plata y de Oro.

Uno de sus logros más destacados es el Latin Grammy que recibió en 2021 en la categoría de Mejor Canción Tropical por el tema ‘Dios Así Lo Quiso﻿', en colaboración con Juan Luis Guerra. En 2022, se llevó un Premio Lo Nuestro a la Canción Pop del Año con el éxito ‘Amén﻿’, interpretado junto a sus hijos Mau y Ricky y Evaluna, además del artista Camilo.

Montaner también fue reconocido en 2016 con el Latin Grammy a la Excelencia Musical por su invaluable aporte a la música latina. La revista Billboard lo ha nombrado “Cantante del Año”, y en Venezuela ha sido considerado repetidamente el mejor artista nacional. En 2007 recibió el Premio a la Esperanza de Billboard, y en 2024 fue honrado con el Latin American Music Awards Legacy por su impacto duradero en la industria musical.

Este tour no solo marca el regreso de Montaner a los escenarios, sino que también representa una renovación de su compromiso con el público que lo ha apoyado durante décadas. En sus propias palabras: “Un día me detuve… pero ya no puedo más. Los espero en el tour El Último Regreso”.

El concierto en Bogotá se llevará a cabo el jueves 9 de abril de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá, mientras que el segundo se realizará el 11 de abril en el Centro de Ferias, Exposiciones y Convenciones de Bucaramanga.

La boletería estará disponible en dos fases. La preventa exclusiva para clientes Movistar comenzará el martes 4 de noviembre a las 10:00 a. m. y se extenderá hasta el 6 de noviembre a las 9:59 a. m., o hasta agotar existencias.