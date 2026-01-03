Gente

Ricardo Montaner se pronunció tras la captura de Nicolás Maduro: “Llévate a los malos y permite que la paz reine”

El cantante, que ha tenido diferencias con el régimen de su país, expuso su pensamiento en este momento trascendental para su país.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

3 de enero de 2026, 12:32 p. m.
Ricardo Montaner reaccionó a la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
Ricardo Montaner reaccionó a la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

En la madrugada de este 3 de enero del año 2026 se confirmó la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores.

Esta captura se llevó a cabo en una operación militar preparada de manera muy cautelosa por fuerzas de Estados Unidos.

El mandatario del país norteamericano, Donald Trump, lo dio a conocer en un mensaje publicado en Truth Social.

Régimen de Nicolás Maduro reacciona a los ataques en Venezuela
Régimen de Nicolás Maduro reacciona a los ataques en Venezuela.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidense. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11:00 a. m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-lago”, escribió Trump.

Además, el mandatario se pronunció de forma telefónica para afirmar que la operación fue un éxito total. “Hubo una extraordinaria planificación y muchísimas tropas y gente excepcionales [...] Fue una operación brillante, la verdad”, dijo.

En el mundo entero hay cientos de personas que esta mañana celebran la captura del tirano.

Petro se pronuncia tras captura de Nicolás Maduro: “El Gobierno rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela”

Ricardo Montaner se pronunció por captura de Nicolás Maduro

Uno de los que se pronunció recientemente, y que desde hace muchos años tiene diferencias con el régimen de este país, fue el cantante Ricardo Montaner.

A través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, se refirió al pueblo venezolano y pidió a Dios para que llegue la calma y se lleve “a los malos”.

“Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia guíe el futuro de todos los que te aman. Amén, Amén. #Venezuela #VenezuelaLibre”, escribió el cantante.

Ricardo Montaner habla por la captura a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Ricardo Montaner habla por la captura a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Vale la pena recordar que hace más de 30 años, el cantante, que si bien nació en Argentina, se mudó a Venezuela para iniciar en su carrera musical.

Rusia se pronuncia tras caída de Maduro en operación militar en Caracas y envía un mensaje al mundo

Algunos de los hijos del cantante son oriundos de Caracas, Venezuela, pero a raíz de la tiranía tuvieron que migrar y establecerse en Miami, Estados Unidos.

Luego de que se diera a conocer la captura del dictador venezolano, el gobierno estadounidense dio un avance de lo que pasará con Maduro: “El tirano se ha ido. Ahora, por fin, enfrentará la justicia por sus crímenes”.

Noticias Destacadas