Política

Petro se pronuncia tras captura de Nicolás Maduro: “El Gobierno rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela”

El mandatario colombiano anunció que la Fuerza Pública se desplegará a la frontera con Venezuela.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
3 de enero de 2026, 9:43 a. m.
De izquierda a derecha: Nicolás Maduro, Gustavo Petro y Donald Trump.
De izquierda a derecha: Nicolás Maduro, Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: AFP y Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro se pronunció poco después de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, confirmara que las Fuerzas Militares norteamericanas capturaron al dictador Nicolás Maduro en Venezuela.

La detención del líder del régimen se dio en medio de los ataques que se llevaron a cabo durante la madrugada de este sábado, 3 de enero.

Nicolás Maduro y Gustavo Petro
Nicolás Maduro y Gustavo Petro. Foto: Getty Images / Presidencia

Pocos minutos después de que el inquilino de la Casa Blanca anunciara la noticia, Petro, por medio de su cuenta de X, informó que se encontraba en un consejo de seguridad nacional.

Entre otras medidas, anunció que la Fuerza Pública de Colombia se desplegará a la frontera con Venezuela, aunque dejó en claro que por el momento no se llevará a cabo ninguna operación militar.

Política

Álvaro Uribe defiende intervención militar de Trump para capturar a Maduro: “Estados Unidos actuó en legítima defensa”

Política

Políticos y dirigentes colombianos reaccionan a la captura de Nicolás Maduro: “Millones de venezolanos celebran”

Política

Presidente Petro se vuelve a pronunciar tras captura de Nicolás Maduro y comparte video: “Víctimas civiles”

Política

Candidatos presidenciales colombianos reaccionan a la caída de Maduro: “El cierre de una etapa de hambre” y “Venezuela libre”

Política

Iván Cepeda reacciona a bombardeos en Caracas: “Agresión abierta y amenaza regional”. Pide acción urgente de la ONU

Política

Captura de Nicolás Maduro enciende la campaña de 2026: Vicky Dávila arremete contra Iván Cepeda y le dice que es “heredero” del régimen

Política

Partido Comunes denuncia la no suscripción y renovación de los contratos en la Subdirección Especializada de la UNP para el 2026

Confidenciales

Álvaro Uribe advierte “daños ciertos” a trabajadores por caída de inversión y empleo tras incremento del salario mínimo

Salud

Pacientes de Nueva EPS sufren otro golpe: Medicarte se suma a Colsubsidio y también suspende la entrega de medicamentos

Macroeconomía

Gustavo Petro lanza enorme incentivo a los taxistas: les dará 52 millones de pesos si toman una decisión con su vehículo

Atención: Donald Trump confirma que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por Estados Unidos

“Se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados”, señaló.

Asimismo, el mandatario indicó que desde la embajada de Colombia en Venezuela hay una comunicación constante para ayudar a los colombianos que se encuentran en ese territorio y que requieran alguna ayuda en medio de la tensión por lo que pueda pasar en las próximas horas.

En su publicación, además, precisó que su objetivo es convocar a una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. “El gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina”, dijo.

“Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos, que es base del sistema de las Naciones Unidas”, añadió.

Por último, Petro hizo un llamado al pueblo venezolano para que encuentren el diálogo y así solucionar el conflicto que está ocurriendo tras la arremetida militar en la que se capturó a Nicolás Maduro.

“Sin soberanía no hay nación. Es la paz el camino y el diálogo entre los pueblos es fundamental para la unión nacional. Diálogo y más diálogo es nuestra propuesta”, concluyó.

Este mensaje se suma a otros que ha hecho el presidente colombiano desde que iniciaron los bombardeos en Venezuela y en los que, principalmente, ha rechazado la incursión de Estados Unidos.

Más de Política

.

Álvaro Uribe defiende intervención militar de Trump para capturar a Maduro: “Estados Unidos actuó en legítima defensa”

Régimen de Nicolás Maduro reacciona a los ataques en Venezuela

Políticos y dirigentes colombianos reaccionan a la captura de Nicolás Maduro: “Millones de venezolanos celebran”

El presidente, Gustavo Petro, el 23 de diciembre de 2025, en Bogotá

Presidente Petro se vuelve a pronunciar tras captura de Nicolás Maduro y comparte video: “Víctimas civiles”

Maduro fue capturado por Estados Unidos.

Candidatos presidenciales colombianos reaccionan a la caída de Maduro: “El cierre de una etapa de hambre” y “Venezuela libre”

De izquierda a derecha: Nicolás Maduro, Gustavo Petro y Donald Trump.

Petro se pronuncia tras captura de Nicolás Maduro: “El Gobierno rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela”

Iván Cépeda reapareció para defender a Venezuela

Iván Cepeda reacciona a bombardeos en Caracas: “Agresión abierta y amenaza regional”. Pide acción urgente de la ONU

.

Captura de Nicolás Maduro enciende la campaña de 2026: Vicky Dávila arremete contra Iván Cepeda y le dice que es “heredero” del régimen

Partido Comunes y la Unidad Nacional de Protección.

Partido Comunes denuncia la no suscripción y renovación de los contratos en la Subdirección Especializada de la UNP para el 2026

.

Guerra en el Centro Democrático: José Obdulio Gaviria la emprende contra María Fernanda Cabal. “Sin ella, Uribe gana”

Mauricio Salazar y su esposa María Irma Noreña

Procuraduría solicita alcalde ‘ad hoc’ en Pereira tras reconocer impedimentos de Mauricio Salazar por campaña de su esposa

Noticias Destacadas