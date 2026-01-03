Petro se pronuncia tras captura de Nicolás Maduro: “El Gobierno rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela”

El presidente Gustavo Petro se pronunció poco después de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, confirmara que las Fuerzas Militares norteamericanas capturaron al dictador Nicolás Maduro en Venezuela.

La detención del líder del régimen se dio en medio de los ataques que se llevaron a cabo durante la madrugada de este sábado, 3 de enero.

Nicolás Maduro y Gustavo Petro. Foto: Getty Images / Presidencia

Pocos minutos después de que el inquilino de la Casa Blanca anunciara la noticia, Petro, por medio de su cuenta de X, informó que se encontraba en un consejo de seguridad nacional.

Entre otras medidas, anunció que la Fuerza Pública de Colombia se desplegará a la frontera con Venezuela, aunque dejó en claro que por el momento no se llevará a cabo ninguna operación militar.

Atención: Donald Trump confirma que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por Estados Unidos

“Se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados”, señaló.

Asimismo, el mandatario indicó que desde la embajada de Colombia en Venezuela hay una comunicación constante para ayudar a los colombianos que se encuentran en ese territorio y que requieran alguna ayuda en medio de la tensión por lo que pueda pasar en las próximas horas.

En su publicación, además, precisó que su objetivo es convocar a una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. “El gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina”, dijo.

“Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos, que es base del sistema de las Naciones Unidas”, añadió.

Por último, Petro hizo un llamado al pueblo venezolano para que encuentren el diálogo y así solucionar el conflicto que está ocurriendo tras la arremetida militar en la que se capturó a Nicolás Maduro.

“Sin soberanía no hay nación. Es la paz el camino y el diálogo entre los pueblos es fundamental para la unión nacional. Diálogo y más diálogo es nuestra propuesta”, concluyó.

Este mensaje se suma a otros que ha hecho el presidente colombiano desde que iniciaron los bombardeos en Venezuela y en los que, principalmente, ha rechazado la incursión de Estados Unidos.