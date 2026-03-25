Gustavo Petro enciende nueva polémica por la caída de la construcción de casas en Colombia: “No lo dice Camacol”

El presidente Gustavo Petro volvió a encender una polémica este miércoles, 25 de marzo, en medio de un evento que lideró en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Bogotá. Al tratar de justificar las razones de la caída en la construcción de viviendas en el país, cuestionó al Banco de la República y a la Cámara de Comercio de la Construcción (Camacol).

El primer mandatario empezó diciendo que en Colombia se están edificando menos residencias por cuenta del alza en la tasa de interés. Su versión es que Camacol, el gremio que acoge a este sector de la economía, no sostendría esta misma tesis ante la opinión pública por su supuesta afiliación al partido Cambio Radical.

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“La venta de casas está cayendo, de apartamentos, la construcción de residencias; indudablemente. ¿Por qué cae? No lo dice Camacol. Porque subieron la tasa de interés real de la economía el Banco de la República, 4,9 % de interés real y era 0,6 % en el gobierno de Duque, fue negativa muchas veces”, dijo el jefe de Estado.

La teoría de Petro es que estas decisiones buscarían afectar su gestión: “Esa subida, tratando de tirarse al Gobierno, porque no es por más, a ver si se detiene la economía y la gente deja de votar por nosotros. Lo que produce es que nadie es tan bobo de comprarse una casa a alta tasa de interés porque sabe que, en cualquier momento, quiebra”.

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Las críticas del presidente colombiano fueron más allá: “Camacol se silencia porque es de Cambio Radical. No dice la verdad. Es porque subieron la tasa de interés. Si no, hubiera construcción, habría más trabajo, habría más industrialización, porque una casa o un apartamento se hacen con bienes industriales”.

Las declaraciones las dio el mandatario este 25 de marzo en medio de la presentación del informe El modelo económico está cambiando: avances y resistencias bajo el Gobierno Petro, un análisis del Centro de Pensamiento Vida que examina las transformaciones económicas de Colombia durante su administración, según describió la Presidencia.