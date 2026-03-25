Política

Gustavo Petro enciende nueva polémica por la caída de la construcción de casas en Colombia: “No lo dice Camacol”

El jefe de Estado cuestionó a la Cámara de Comercio de la Construcción y al Banco de la República.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
25 de marzo de 2026, 3:23 p. m.
Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro Foto: Presidencia.

El presidente Gustavo Petro volvió a encender una polémica este miércoles, 25 de marzo, en medio de un evento que lideró en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Bogotá. Al tratar de justificar las razones de la caída en la construcción de viviendas en el país, cuestionó al Banco de la República y a la Cámara de Comercio de la Construcción (Camacol).

El primer mandatario empezó diciendo que en Colombia se están edificando menos residencias por cuenta del alza en la tasa de interés. Su versión es que Camacol, el gremio que acoge a este sector de la economía, no sostendría esta misma tesis ante la opinión pública por su supuesta afiliación al partido Cambio Radical.

“Hay 70.000 hogares damnificados por el fracaso de la política de vivienda de Petro”: Guillermo Herrera, presidente de Camacol

“La venta de casas está cayendo, de apartamentos, la construcción de residencias; indudablemente. ¿Por qué cae? No lo dice Camacol. Porque subieron la tasa de interés real de la economía el Banco de la República, 4,9 % de interés real y era 0,6 % en el gobierno de Duque, fue negativa muchas veces”, dijo el jefe de Estado.

La teoría de Petro es que estas decisiones buscarían afectar su gestión: “Esa subida, tratando de tirarse al Gobierno, porque no es por más, a ver si se detiene la economía y la gente deja de votar por nosotros. Lo que produce es que nadie es tan bobo de comprarse una casa a alta tasa de interés porque sabe que, en cualquier momento, quiebra”.

Política

Alcaldes de capitales, cada vez más distanciados de Petro: “Hasta los que eran afines al Gobierno están desesperados”

Política

Tormenta en el petrismo: bancada de mujeres del Pacto Histórico pide salida de Hollman Morris de RTVC: “Hay que fijar una posición de coherencia”

Política

“Quien no quiera se puede ir”: Gustavo Petro les habló a sus ministros, anunció hasta cuándo gobernará e insistió en la continuidad de su proyecto político

Política

Alejandro Char alertó sobre “terrible” situación para los policías en Barranquilla: “Ni siquiera tienen para la gasolina”

Política

Decisión judicial contra María Fernanda Cabal: tiene 5 días para rectificar declaraciones contra la Unión Patriótica; debe ofrecer disculpas

Política

Así quedaron los candidatos en el tarjetón para la primera vuelta presidencial: Registraduría hizo el sorteo

Política

A Petro no le gustó que Paloma Valencia anunciara que acabaría el negocio de los aviones Gripen; ella mencionó a Verónica Alcocer

El Debate

Iván Duque arremete contra Petro y, en vivo, le responde por atribuirle la responsabilidad del accidente en Putumayo: “Mentiroso compulsivo”

Nación

Le dicen al presidente Petro que “ya dejó la matemática cuántica atrás y ahora es experto en aviación e ingeniería”

Política

Carlos Fernando Galán desde Asocapitales: “En las ciudades avanzamos en medio de dificultades de diálogo con la nación”

Por arancel del Gobierno de Colombia al acero chino, constructores analizan acción jurídica

Las críticas del presidente colombiano fueron más allá: “Camacol se silencia porque es de Cambio Radical. No dice la verdad. Es porque subieron la tasa de interés. Si no, hubiera construcción, habría más trabajo, habría más industrialización, porque una casa o un apartamento se hacen con bienes industriales”.

Las declaraciones las dio el mandatario este 25 de marzo en medio de la presentación del informe El modelo económico está cambiando: avances y resistencias bajo el Gobierno Petro, un análisis del Centro de Pensamiento Vida que examina las transformaciones económicas de Colombia durante su administración, según describió la Presidencia.