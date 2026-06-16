Denuncian al ministro de Educación por persecución: “No accedí a nombrar a su supuesto suegro en un alto cargo”

Un nuevo escándalo sacude al Gobierno Petro. En esta oportunidad, se denunció que el ministro de Educación, Daniel Rojas, habría iniciado una persecución en contra del rector de la Institución Universitaria de El Espinal, Mario Díaz.

La queja fue presentada por el rector de esa institución de educación superior, luego de que el Ministerio ordenara medidas preventivas y de vigilancia especial por presuntas irregulares administrativas, financieras y contractuales que podrían comprometer los recursos.

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Díaz declaró en un video que compartió en sus redes sociales: “Desde hace varios meses estoy siendo perseguido políticamente por el ministro de Educación, Daniel Rojas. ¿Saben cuál es la razón por la cual el ministro de Educación me está persiguiendo?”.

La respuesta a su propio interrogante generó una controversia nacional: “Porque, como rector, no accedí a nombrar a su supuesto suegro en un alto cargo directivo en nuestra institución universitaria. El ministro quería que le nombrara en el cargo de asesor de planeación al papá, de quien dicen, es su novia o pareja sentimental”.

Daniel Rojas, ministro de Educación. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El rector contó que la situación fue denunciada ante los fiscales delegados de la Corte Suprema de Justicia, y que tendría un abundante material probatorio para demostrar las supuestas irregulares que habría protagonizado el alto funcionario de la administración Petro.

“Tengo en mi poder chats, audios, grabaciones, documentos y correos que prueban que el ministro, a través de una funcionaria de la secretaría general del Ministerio, me solicitó que nombrara en un alto cargo de nuestra institución al señor Wilson Callejas Gómez, al parecer, suegro del ministro de Educación”, agregó Mario Díaz.

Él concluyó: “No sobra decir que el señor Callejas, supuesto suegro del ministro, es una persona altamente cuestionada en nuestro municipio y en el Tolima por manejos irregulares de recursos en entidades financieras. Ministro Daniel Rojas, usted no puede solicitar puestos o cargos en las universidades públicas”.

SEMANA consultó al Ministerio de Educación por la polémica entre las dos personas y se remitió a un comunicado que difundió la entidad el pasado viernes, 12 de junio, donde oficializó las medidas especiales en la Institución Universitaria de El Espinal.

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“La decisión se fundamenta en los resultados de la visita de inspección realizada por la subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio los días 26 y 27 de febrero de 2026, en la que se revisaron aspectos relacionados con la gestión administrativa, financiera y contractual de la institución, recientemente transformada de Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP) a Institución Universitaria de El Espinal (UNIESPINAL)”, dijo el Ministerio.

Sobre el rector, solo se manifestó que se negó a la notificación personal, por lo que fue radicada a través del correo electrónico.