Esta es la comunicación con la que la UNP solicitó los recursos para ampliación de planta de personal a pocos días de finalizar el gobierno

A pocos días de finalizar el gobierno saliente del presidente Gustavo Petro, se generó un movimiento de recursos del Ministerio de Hacienda a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que despertó interrogantes dentro de la entidad.

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SEMANA conoció una solicitud que hizo la entidad el pasado 23 de julio en la que requirió de una adición presupuestal para la vigencia fiscal del 2026 por 200.000 millones de pesos. Según fuentes de la UNP ese dinero ya se habría girado.

En el documento se detalla que casi 40.000 millones de pesos (39.980.435.895) serán para gastos de personal para garantizar el pago de la nómina y las prestaciones sociales de la vigencia.

Por otra parte, unos 160.000 millones de pesos (160.019.564.105) fueron destinados para la adquisición de bienes y servicios, según el documento, “requeridos con estricta urgencia para soportar la operación logística, esquemas de protección, arrendamiento de vehículos blindados y demás contratos de soporte misional que garantizan la seguridad de los protegidos”.

Allí también se detalla que los salarios tienen un valor de 26.358.231.510 pesos, la contribución inherente a la nómina 13.622.204.385 pesos y la adquisición de bienes y servicios de 160.019.564.105 pesos.

“La no asignación oportuna de estos recursos compromete de forma directa la continuidad del servicio público esencial de protección a poblaciones vulnerables y líderes sociales en el territorio nacional”, alertaron desde la UNP.

De otro lado, en la entidad se planteó un incremento de la planta de personal de cargos, lo que parece una tarea difícil de cumplir en pocos días de gobierno. La alerta se ha generado porque varios de esos cargos puedan ser nombrados en planta lo que dificultaría al gobierno entrante de Abelardo De La Espriella poder removerlos.

En la comunicación de la UNP al Ministerio de Hacienda se reconoce la necesidad de la entidad por 1,1 billones de pesos (1.134.075.639.310)

Desde la Asociación Sindical de Empleados de la Protección (ASEP) reclamaron por este hecho porque se reflejaría una falta de recursos.

Hay críticas por los movimientos de la UNP antes de finalizar el gobierno. Foto: SEMANA

Además, confirmaron que las directivas les dijeron que los dineros ya se habrían girado. “El Secretario General de la UNP informó al sindicato que la adición presupuestal ya había sido autorizada y desembolsada por el Ministerio de Hacienda el pasado 31 de julio y que, a partir del 3 de agosto, la administración avanzaría en contrataciones directas mediante urgencia manifiesta y en nombramientos provisionales en la planta de personal”, aseguraron.

Y reclamaron que el procedimiento de ingreso y provisión de empleos de la UNP fue modificado “suprimiendo etapas que contemplaban controles como pruebas de confiabilidad, evaluaciones psicológicas e instrumentos de verificación de idoneidad, así como la publicación de las hojas de vida de los aspirantes preseleccionados durante tres días para permitir observaciones y objeciones de la ciudadanía”.

SEMANA consultó a la UNP quien dijo que ya se ha referido a este tema. Aclararon que la creación de los empleos es distinta al proceso de provisión de los mismos y que actualmente se estaría agotando la etapa de encargos. Y que a la fecha no se ha nombrado a alguien en provisionalidad.