El Consejo Nacional Electoral (CNE) reconoció la personería jurídica del Movimiento Defensores de la Patria con una votación de 6 a favor y uno en contra. Estuvieron ausentes Fabiola Márquez y Altus Baquero.

Abelardo De La Espriella tendría su propio partido político. Así sería la votación en el CNE

La ponencia consideraba que contaban con los requisitos legales, entre los que se contempla la votación obtenida en las más recientes elecciones y que refleja el respaldo popular obtenido por ese movimiento.

De hecho, ponía como precedente lo sucedido con la Colombia Humana en su momento o la Liga de Gobernantes Anticorrupción, a quienes se les entregó la personería tras los resultados electorales obtenidos por sus líderes en elecciones pasadas.

En la ponencia también estableció que el director de la colectividad será Camilo Andrés Noguera Abello.

En ese sentido, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, comenzará su mandato teniendo una colectividad propia, lo que en términos prácticos le dará la posibilidad de avalar candidatos y tener representación propia para las próximas elecciones.

El Tigre llegó a la Presidencia gracias a la recolección de firmas y posteriormente fue coavalado por el partido Salvación Nacional.

La decisión se da en medio de las diferencias que se han generado en la derecha política del país, especialmente, tras pujas internas en el Centro Democrático y los conceptos encontrados entre algunos miembros del uribismo y el abelardismo.

SEMANA reveló que al interior del partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe hay tensiones, luego de que Paloma Valencia dijera que supuestamente no son de derecha.

“Paloma, no sé cuál era el objetivo con las declaraciones del viernes y de la semana anterior, pero creo que nos han traído un alto costo político a todos. Los mensajes de las bases por WhatsApp y en redes sociales no han parado. Por eso creo que, si te interesa insistir en esa discusión, lo que corresponde es que lo hagas a título personal y no a nombre de todo el partido”, dijo uno de los congresistas en el chat de la bancada.

El presidente electo tendrá partido desde el arranque de su gobierno. Foto: SEMANA

Incluso, un congresista hace referencia a Defensores de la Patria señalando que la ciudadanía reconoce que ellos son de derecha. “La diferencia es que ninguno de los votantes del Tigre duda de que sea de derecha, sin importar lo que diga Carlos Suárez, pero muchos de los votantes nuestros ya no saben ni dónde ubicarnos y eso sí es un problema”, dijo.

De otro lado, se han generado diferencias en el Congreso entre ambos sectores, como sucedió en medio de la elección del presidente del Senado en la que terminó ganando el pulso el Centro Democrático gracias a los votos del Pacto Histórico.

En el tema de la posesión de Abelardo De La Espriella también hubo voces dentro del uribismo que no estuvieron de acuerdo con que fuera en una guarnición militar.