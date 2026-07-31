Jaime Amín podría llegar a ser magistrado del CNE con el respaldo del Centro Democrático

La elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) ya comenzó a moverse. Por los lados del Centro Democrático, un nombre que ha empezado a sonar es el del exsenador y exembajador de Colombia en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) Jaime Amín Hernández.

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Aunque en la bancada aún siguen discutiendo los nombres que podrían postular, Amín ha tomado fuerza, según algunas fuentes, porque es visto con buenos ojos por el expresidente Álvaro Uribe, líder natural de esa colectividad.

Se trata de uno de los líderes que ha estado en el partido desde su fundación. De todas maneras, en la baraja siguen apareciendo otros nombres y por ahora no hay nada definido, por lo que los próximos días serán clave para determinar si Amín tiene el respaldo mayoritario de la bancada para llegar a ese cargo.