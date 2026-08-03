El presidente Gustavo Petro reaccionó a las revelaciones publicadas por SEMANA durante el fin de semana sobre la primera dama, Verónica Alcocer, y aseguró que tanto él como su familia no se han enriquecido durante su paso por la Casa de Nariño.

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Verónica Alcocer y Gustavo Petro. Foto: NurPhoto via AFP

A través de su cuenta en X, el mandatario afirmó que dejará la Presidencia con un patrimonio inferior al que tenía cuando llegó al cargo y rechazó las versiones que vinculan a su exesposa con un supuesto incremento patrimonial.

“Salgo más pobre de lo que entré a la Presidencia. No tengo ni mi familia, carro particular, motos o haciendas, no tengo inversiones en el exterior, tenía una casa y una cuenta bancaria, como me he separado e inicio divorcio, no tengo sino media casa en la que no viviré y una cuenta bancaria bloqueada y vigilada”, escribió Petro.

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GUSTAVO PETRO Y VERONICA ALCOCER DEBATE MARZO 14 DE 2022 FOTOGRAFA ALEXANDRA RUIZ POVEDA Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

El jefe de Estado sostuvo que, tras la separación, los bienes se reducen a la participación que cada uno conserva sobre la vivienda que compartían. En ese sentido, aseguró que Verónica Alcocer “no tiene más bien que la media casa que le queda por derecho” y agregó que, por las restricciones derivadas de su condición de ex primera dama, “no pueden emplearse”.

El mandatario también rechazó las publicaciones de SEMANA sobre el patrimonio de Alcocer y las calificó como una “calumnia”. En su mensaje anunció que esa información “debe ser respondida con acción penal”, anticipando que emprenderá acciones judiciales frente a las revelaciones del medio.

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Las declaraciones del presidente se producen luego de que SEMANA revelara una serie de audios de la exconsejera presidencial para la Reconciliación, Eva Ferrer, sobre la primera dama y su círculo cercano, en los que se exponen presuntos hechos de corrupción y posibles irregularidades.

Frente a esas publicaciones, Petro insistió en que no existe un enriquecimiento ilícito de su familia y defendió la situación patrimonial tanto suya como la de Verónica Alcocer.