Presidencia acaba con las especulaciones y dice en dónde está Petro tras su viaje a Cuba

El presidente Gustavo Petro generó muchas especulaciones después de que el avión presidencial llegará al aeropuerto de Tolú, en Sucre, se demorara unos 20 minutos en pista y nuevamente volviera a despegar sin que el jefe de Estado saliera para participar de la inauguración que se estaba realizando en ese momento.

Presidencia explica qué pasó en el evento de inauguración del Aeropuerto de Tolú: “Esa fue la actividad que se tenía prevista”

Esto desató muchas versiones y una de ellas apuntaba a que el máximo mandatario no venía en la aeronave. Sin embargo, esto no sería así.

Andrés Hernández, jefe de prensa de la Presidencia de la República, a través de su cuenta de X confirmó que Petro está en el país tras lo que fue su discutido viaje a Cuba.

"Jajajajajajajaja sí, el presidente está en Colombia. Dejen tanta especulación“, respondió a un periodista que preguntaba sobre el paradero del presidente.

En otro mensaje, Hernández precisó que Petro nunca se bajó del avión, ya que esto no se tenía establecido en ningún momento.

“La actividad consistió en aterrizar y despegar el avión presidencial. A bordo estaba el señor presidente y esa fue la actividad que se tenía prevista desde un inicio y las indicaciones que dieron al equipo de prensa de la Presidencia: mostrar la pista aterrizando y despegando el avión", comentó.