Empieza la puja por el Consejo Nacional Electoral: en el Centro Democrático cinco candidatos se disputarán dos cupos en el tribunal

El Centro Democrático, el partido político que lidera el expresidente Álvaro Uribe, inició con la puja interna para escoger las dos hojas de vida con las que oficialmente llegará al Congreso a competir por igual número de escaños en el Consejo Nacional Electoral.

SEMANA conoció que el uribismo tiene hoy cinco hojas de vida y escogerá a dos en los próximos días. La puja será entre lo técnico y lo político.

Tal como lo había anunciado SEMANA, el Centro Democrático tiene la hoja de vida de su exdirectora, Nubia Stella Martínez, cercana del expresidente Álvaro Uribe. Su nombre fue socializado en una bancada de senadores y representantes donde estuvo el exmandatario.

Nubia Stella Martínez, exdirectora del Centro Democrático. Foto: Archivo particular

En la línea política también están la excandidata al Senado, Amalia Salgado, y el excongresista de ese partido, Jaime Amín.

Jaime Amín. Foto: Suministrada API

En el abanico de competidores aparecen los nombres de dos postulados con amplio conocimiento en el derecho electoral.

Uno de ellos, Édgar Barraza, quien trabajó en el Consejo Nacional Electoral en la época de la procuradora Yolima Carrillo.

Édgar Barraza, abogado. Foto: Autor anónimo.

El otro es Uriel López Vaca, funcionario del CNE por más de 30 años, fue jurídico de este tribunal y, además, lideró el equipo de abogados que estructuró la investigación administrativa contra la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 con la que se sancionaron a sus directivos, entre ellos, el expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

Uriel Lópéz, abogado del Consejo Nacional Electoral. Foto: Autor anónimo.

¿Quién ganará la puja? ¿El uribismo se inclinará entre los perfiles políticos o técnicos?