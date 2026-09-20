Esta es la situación en el Hotel Duruelo en Villa de Leyva tras evacuar a sus huéspedes por incendio

El Hotel Duruelo en Villa de Leyva tuvo que evacuar a sus huéspedes tras el incendio que se registra en el municipio de Boyacá y que ya se ha expandido por más de 100 hectáreas.

Más de 100 hectáreas afectadas por incendio en Villa de Leyva: “La situación está desbordada”, alertan desde la UNGRD

Según conoció SEMANA por fuentes del lugar, el hotel tomó la decisión de evacuar a sus huéspedes hacia las 9:30 a. m. ante el reporte que se tiene de las llamas cerca de donde están ubicados, como una medida preventiva.

En ese sentido, uno de los propósitos es concentrar los esfuerzos de toda la operación y de los trabajadores en mantener limpias las líneas cortafuego en todos los frentes para evitar que las llamas lleguen a afectar la infraestructura.

Aunque el fuego se reporta a cientos de metros del lugar, hasta el momento no habría alerta de que se pueda ver afectado por las llamas; sin embargo, se sigue monitoreando la situación en coordinación con las autoridades departamentales y de nivel nacional.

Hasta el momento se encuentran más de 200 personas en terreno y cuatro helicópteros apoyan la situación: dos son de la Gobernación, mientras que los otros son de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y de las Fuerzas Militares.