Las polémicas virales del Atlético vs. Real Madrid: pisotones sin roja, expulsión y penal con VAR

Cuti Romero le puso los taches a Jude Bellingham en una rodilla y no fue expulsado. El surcoreano Lee Kang-in le pisó el tobillo a Federico Valverde y el VAR lo pasó también por alto en el clásico entre Atlético de Madrid y Real Madrid.

La única polémica que fue juzgada luego de haber sido revisada por la cabina que apoyaba al árbitro central, Ortiz Arias fue el penal en contra de Giuliano Simeone que provocó el central blanco, Dean Huijsen.

HUIJSEN LO BAJÓ A GIULIANO SIMEONE Y HAY PENAL PARA EL ATLÉTICO DE MADRID EN EL DERBY. ¡EXPULSADO EL DEFENSOR DEL MERENGUE!



📺 Mirá #LaLiga por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/ZGEAzXmbpO — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2026

Dicha pena máxima en favor del Atleti terminó por desequilibrar el derbi de la capital de España.

Con la anotación de Alex Grimaldo desde los once pasos y su posterior anotación al minuto 53, el onceno dirigido por José Mourinho se vino abajo y al 59′ terminó por caer el segundo tanto que fue definitivo para el triunfo rojiblanco.

Arde LaLiga de España: la tabla de posición tras el derbi Atlético de Madrid vs. Real Madrid

Críticas de la ultraderecha a Mbappé por su posición sobre la migración marroquí en Ceuta dividen en Francia

Al término del compromiso Antonio Rudiger recortó distancias con una anotación de cabeza que sirvió para el 2-1 temporal, pero no alcanzó para que los madridistas llegan al empate.

Mourinho protesa por el arbitraje

Una vez culminado el partido vino las ruedas de prensa donde el entrenador de los blancos, José Mourinho tuvo la oportunidad de expresarse y con foto en mano de las dos jugadas en su contra, protestó.

“Podíamos ahorrar todo esto porque la historia del partido está aquí”, precisó mientras alzaba una hoja con los dos pantallazos de los pisotones que no fueron expulsión.

🗣️ José Mourinho: "Podíamos ahorrar todo esto porque la historia del partido está aquí."



Y saca una foto de las dos agresiones a los JUGADORES DEL REAL MADRID.



ME PONGO DE PIE Y APLAUDO 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/nS4W3NEZ1q — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) September 20, 2026

“Son dos tarjetas rojas claras”, resumió del juego en el que acabaron perdiendo por segunda vez en lo corrido de LaLiga.

Mou, polémico como siempre, aprovechó los micrófonos para lanzar un dardo a Ortiz Arias, a quien no consideraba el árbitro ideal para un partido de la clase de un derbi de Madrid.

“Dos rojas contra el Elche, dos rojas hoy, pobre árbitro el de HOY que solo ha hecho partidos pequeñitos, enhorabuena al comité de designación de los árbitros”, aseveró.

Adicional a eso, no hizo críticas sobre sus jugadores a los que apoyó y resaltó a pesar de la derrota por la entrega en medio del compromiso.

Se detiene LaLiga

Después de lo acontencido este fin de semana en el rentado español LaLiga vivirá una para de veinte días por la fecha Fifa que está prevista a realizarse a finales de septiembre y principios de octubre.

Una vez se haya concluido dicho periodo donde las selecciones ocuparán jugadores, a los dos equipos de Madrid les corresponderá volver al ruedo tanto en el campeonato español, así como también en Champions League una semana después.

Clásico caliente entre Atlético y Real Madrid en LaLiga Foto: Europa Press via Getty Images

Próximos partidos del Atlético de Madrid

10 de octubre: Deportivo Alavés vs. Atlético de Madrid — LaLiga.

Deportivo Alavés vs. Atlético de Madrid — LaLiga. 13 de octubre: Atlético de Madrid vs. Manchester United — Champions League.

Atlético de Madrid vs. Manchester United — Champions League. 17 de octubre: Espanyol vs. Atlético de Madrid — LaLiga.

Espanyol vs. Atlético de Madrid — LaLiga. 20 de octubre: Stuttgart vs. Atlético de Madrid — Champions League.

Próximos partidos del Real Madrid