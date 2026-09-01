Lamine Yamal se pronunció por el fichaje de Julián Álvarez al FC Barcelona: fue directo

Julián Álvarez fue vinculado por varias semanas con el FC Barcelona para llegar desde el Atlético de Madrid y montar una temida delantera junto a Lamine Yamal, Raphinha, entre otras figuras del plantel blaugrana.

Dicha movida acaparó la atención mundial, hubo tensión absoluta y una pelea bastante algida entre clubes. Al final se resolvió que el delantero de la selección Argentina no saliera de la plantilla colchonera.

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A pesar de que ya es un tema resuelto, a Yamal en las últimas horas se le consultón al respecto en medio de la entrega de un premio para la joya de España.

Este fue directo y no lamentó que no se diera el traspaso: “Ahora estamos muy bien. Goles no nos están faltando... es un gran jugador pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos”.

Adicional a eso, fue preguntado sobre cuál consideraba que era la mejor plantilla: “¿Real Madrid o Barcelona?”, a lo que contestó ambicioso: “No sé. Queremos ganarlo todo”.

🎙️ LAMINE, sobre el NO FICHAJE de JULIÁN:



💥 "Estoy contento con la plantilla que tenemos".



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Ante la imposibilidad de contar con Álvarez el Barça fue en busca de otro ‘9′ que terminó por ser Gabriel Jesús, presentado durante este martes, 1 de septiembre.

Dicho atacante brasileño de pasos por Manchester City y Arsenal en los últimos años fue el elegido para la posición de centro-delantero. Hay dudas por su rendimiento físico y si aportará goles, pero serán los partidos los que den respuesta a esos cuestionamientos.

El plan ‘B’ en lugar de Álvarez

El delantero brasileño Gabriel Jesús aseguró este martes que no se siente molesto por que se pueda decir que llega al Barcelona como plan B, después que los azulgranas no pudieran fichar al argentino Julián Álvarez.

“Esto no me molesta, no me ofende”, afirmó Gabriel Jesus en su presentación este martes como nuevo jugador azulgrana.

“Me molesta no jugar al fútbol”, añadió el delantero brasileño, que firmó por el Barcelona por tres temporadas hasta 2029 procedente del Arsenal.

❝It’s a dream to be here. I’m very happy and excited.❞



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La opción de Gabriel Jesus para el Barcelona surgió casi sobre la campana tras la negativa del Atlético de Madrid a traspasar a Julián Álvarez, el gran objetivo del conjunto catalán durante todo el verano.

El delantero brasileño se declaró “muy ilusionado” con su nueva etapa como azulgrana y dejó claro que sus problemas de rodilla son agua pasada.

“Estoy muy bien físicamente. La rodilla ya no es un problema, me pasó hace un año y medio, me recuperé muy bien y volví a jugar muy bien para el Arsenal”, aseguró.

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Gabriel Jesus volvió a los terrenos de juego la temporada pasada tras la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió en enero de 2025.

El brasileño insistió en que su pérdida de protagonismo en el Arsenal se debió a decisiones técnicas más que a problemas con su rodilla.

“Todo mi cuerpo está muy bien, está preparado para dar todo como siempre ha hecho en mi vida”, aseguró el delantero brasileño.

Gabriel Jesús firmó por Barcelona hasta 2029 Foto: DPPI via AFP

Gabriel Jesus admitió que se rebajó “significativamente” su sueldo para poder “cumplir un sueño” en el Barça, al que agradeció el “esfuerzo grande” para su contratación.

Gabriel Jesus aún no ha hablado con el técnico Hansi Flick sobre lo que se espera de él, pero dejó claro que puede jugar en todo el frente de ataque.

“Hoy mi posición es delantero (centro), pero he jugado mucho, yo pienso que un 30% o 40% de mi carrera por fuera también y empecé jugar al fútbol por el lado”, explicó el brasileño.

Gabriel Jesus recordó que hace diez años tuvo la oportunidad de llegar al Barcelona, “pero la vida me llevó por otro camino y ahora que puedo estar aquí, es un sueño”.

*Con información de AFP.