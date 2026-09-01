Millonarios se quedó sin técnico en propiedad a un día del clásico capitalino con Independiente Santa Fe.

En la noche de este martes, los medios oficiales del cuadro azul anunciaron la terminación del vínculo que los unía con Fabián Bustos.

Fabián Bustos, extécnico de Millonarios salió luego de 61 partidos en el cuadro de Bogotá. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

“Millonarios FC informa que el profesor Fabian Bustos no continuará como entrenador del equipo profesional”, publicaron.

“A partir de este momento se iniciará el proceso para designar a su sucesor, con el objetivo de continuar trabajando con la máxima ilusión y responsabilidad”, explicó el club de su futuro cercano.

SEMANA contactó a Bustos

Ante la salida repentina del DT argentino de su cargo en Millonarios y viendo la tabla de posiciones que lo mantiene en puesto de privilegio, muchas dudas surgieron sobre por qué se dio la terminación del vínculo de dicha manera.

En la conversación que tuvo este medio con Bustos, este hizo un análisis de lo que fue la gestión suya al frente del embajador.

“No dirigí los primeros cuatro partidos, en los cuales el equipo no había sacado nada. Nosotros, el quinto partido dirigimos y empatamos con el Cali”, hizo referencia de un fracaso deportivo que se tuvo.

Fabián Bustos, extécnico de Millonarios. Foto: AFP

“Teníamos ahí dos puntos en cinco partidos y ahora tenemos once puntos. Teníamos diez en cinco, ahora tenemos once seis. Imagínate”, defendió de lo hecho en el arranque de la Liga 2026-II mientras estuvo al frente de Millonarios.

Comparando lo que fue el semestre pasado y el actual, hizo hincapié en el mal arranque que se tuvo previo a su arribo: “No se clasificó al octogonal, los ocho o al playoff por el arranque que se tuvo, que no es el caso”.

Sobre el presente que llevaban, alabó todo lo hecho hasta cuando se le permitió: “El equipo estaba en los primeros lugares, estaba posicionado y tiene once puntos y un fixture favorable, también como para seguir, para seguir el objetivo”.

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También recordó que al principio del año se le dio una alegría a la institución al clasificarse en Medellín a la Copa Sudamericana contra uno de los más clásicos rivales.

“A la Sudamericana nosotros habíamos hecho lo que la clasificamos porque le ganamos de visitante Nacional y después quedamos afuera, obviamente en la fase de grupo, pero clasificar en la fase de grupo fue nuestro”, se aplaudió.

“Así que bueno, nada más, más o menos todo es así, pero nada”, dijo en medio de la desazón porqué se cortara el proceso que venían llevando.

Bustos no quiso entrar en más detalles de su salida del equipo bogotano hasta no darse la firma oficial de su desvinculación de Millonarios la cual está pactada para los próximos días.

Una vez todo quede finiquitado, puede que entregue más respuestas al respecto de su salida que dejó un balance de 31 partidos dirigidos, con 16 victorias, ocho empates y siete derrotas, cifras que representan un rendimiento del 60,2 %.

Este miércoles Millonarios jugará vs. Independiente Santa Fe en un clásico adelantado de la fecha 16 de Liga BetPlay. Quienes estarán a cargo serán Omar Rodríguez y Guiam Carlos Espinoza, confirmados por el azul.