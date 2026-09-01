Mientras Luis Díaz brilla en Bayern Múnich, Liverpool sigue gastando dinero en fichajes: la cuenta pasa los 200 millones

Liverpool sigue encaminado en gastar grandes sumas de dinero en el mercado de pases, tratando de rearmar un equipo que pueda salir campeón en la Premier League y pelear por la Champions League con Real Madrid, Bayern Múnich, PSG y Barcelona. Nuevamente, es noticia por estas grandes sumas que deposita en fichas de jugadores.

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Y no solo eso, pues resulta curioso que otra vez Liverpool invierta plata en la posición de extremo izquierdo, que tras la salida de Luis Díaz no ha podido ser ocupada de forma contundente. El último movimiento fue el de Bradley Barcola, un atacante francés que estaba en la lista de los rumores hasta que en el final del mercado pudo ser oficial.

El negocio entre clubes se firmó por 125 millones de dólares, cifra que le pagó el Liverpool al PSG y lo convierte en el fichaje más caro de esta temporada en la Premier League. Otra vez, desde Anfield se rompe el mercado, con la idea de pelear por el título esta campaña.

El acuerdo incluye 20 millones de dólares en variables que podrían incrementar el valor final del fichaje. Liverpool espera que la llegada de Barcola le ayude a recuperar el rótulo de candidato y se pueda codear, al menos, en la Premier League. Esto de Bradley es solo el comienzo si se mira la lista, pues el valor gastado supera los 200 millones de euros.

Liverpool sigue gastando cantidades alarmantes de dinero

La cifra invertida asciende a los 231 millones de euros en este cierre de mercado (1 de septiembre). Antes de Barcola, el Liverpool ya sorprendía con el fichaje del también francés Jéremy Jacquet, por el que le pagó al Rennes algo más de 63 millones de la moneda europea.

Bradley Barcola ya pisó el terreno de Anfield, su nueva casa Foto: LFC

Por si fuera poco, el lateral español Víctor Muñoz llega a Anfield tras un pago de 40 millones al Osasuna de España. Lucca Brughmans, un portero que estaba en el Genk de Bélgica, llegó al Liverpool a cambio de 33 millones.

Luis Díaz brilla en Bayern Múnich

Mientras el Liverpool corría en el final del mercado de pases por Barcola, Luis Díaz comenzaba con pie derecho en la Bundesliga de Alemania, pues se hizo presente con el quinto gol del Bayern Múnich en el triunfo 5-1 ante el Stuttgart en el debut. Lucho fue titular, como ya es habitual, en un tridente que conforman el francés Michael Olise y el delantero inglés Harry Kane.

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De esta manera, Luis Díaz comienza otro camino de gloria en Alemania, donde espera sumar la que sería su segunda Bundesliga en su carrera deportiva. Por si fuera poco, el quinto gol cortesía del guajiro ratifica el dominio del gigante bávaro y sus grandes intenciones esta temporada.

Otra vez, Liverpool a suplir la posición de Luis Díaz

En ese momento (septiembre 2025), Liverpool hizo el gasto más alto de su historia en el mercado de pases tras gastar algo más de 445 millones de euros, con los fichajes de Florian Wirtz por 150 millones, Alexander Isak que valió 200 y Hugo Ekitiké que costó 95 millones de euros. so no fue suficiente para encontrar el reemplazo ideal de Luis Díaz.