Cambió la cifra millonaria que pagará Al-Ittihad por Richard Ríos: Benfica se frota las manos

Fabrizio Romano dio nuevos detalles sobre el préstamo de Richard Ríos al Al-Ittihad de Arabia Saudita. El colombiano ya se encuentra alistando maletas para viajar a Yeda, mientras los clubes continúan trabajando en las negociaciones y el cruce de documentos.

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Inicialmente, se había establecido la cifra en tres millones de euros; sin embargo, las condiciones cambiaron a última hora.

“Al-Ittihad pagará una tasa de préstamo de cuatro millones de euros a Benfica por Richard Ríos y también el 100 % del salario será cubierto por el lado saudí”, apuntó Romano.

El mediocampista antioqueño firmará contrato por un año, es decir, hasta mediados de 2027. Luego de eso regresará al conjunto portugués para definir el siguiente paso. “Sin cláusula de opción de compra; Ríos regresa formalmente a Benfica en junio y luego se evaluará su futuro en 2027″, añadió el periodista italiano.

Besiktas, Roma y Hull City también estaban en la carrera por los servicios de Richard Ríos. Entre esas cuatro opciones se eligió la que mejores condiciones económicas le ofrecía a Benfica, que se libra de un salario alto y reubica a un jugador que no iba a tener suficientes minutos de juego.

Richard Ríos, otro colombiano en Arabia Saudita

De esta manera, Richard Ríos se une a la lista de colombianos que han jugado en Arabia Saudita. En ese grupo también se encuentran Jhon Jáder Durán (Al-Nassr), David Ospina (Al-Nassr), Gustavo Cuéllar (Al-Hilal), Roger Martínez (Al-Taawon) y hasta el nacionalizado mexicano Julián Quiñones (Al-Qadisiyah).

Un año después de haber aterrizado en Portugal, Ríos cambia de aires y busca continuidad en el Medio Oriente. Este será el sexto equipo de su carrera, luego de haber pasado por Flamengo, Mazatlán, Guaraní, Palmeiras y Benfica.

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Las razones de su salida a Al-Ittihad todavía no están claras, pues el colombiano fue convocado para el partido contra Estoril del lunes en la noche y, aunque no jugó, apareció en planilla oficial entregada ante la organización de la Primeira Liga.

Lo cierto es que venía siendo suplente en los primeros compromisos de la temporada y Benfica lo declaró transferible al entender que no tendría un rol protagónico bajo las órdenes de Marco Silva. El mediocampista de Vegachí pretendía salir en venta definitiva; sin embargo, ninguna oferta llegó a colmar las expectativas de su representante y los dueños del club.

Richard Ríos tiene contrato con Benfica hasta 2030. Foto: NurPhoto via AFP

Benfica ya recuperó cuatro millones de los 27 que pagó para ficharlo procedente de Palmeiras. La esperanza es que se destaque como jugador del Al-Ittihad y, de regreso en Europa, pueda revalorizarse.

Según Transfermarkt, el valor de mercado de Richard Ríos, antes de jugar en Arabia, es de 25 millones de euros. Ahora mismo es uno de los jugadores más costosos de la Selección Colombia.