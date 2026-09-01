Figura de la selección argentina sigue los pasos de Messi: puso en duda su continuidad

Hay un remezón total en la selección de Argentina. Tras el anuncio de Lionel Messi el pasado 31 de agosto, donde hizo pública su renuncia a la Albiceleste, parece que la lista de despedidas va a seguir creciendo.

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Quien ahora diría adiós a la selección de Argentina es Leandro Paredes. El mediocampista de 32 años, muy cercano a Lionel Messi, con quien conquistó el Mundial de Catar 2022, habló con la prensa y dejó varios puntos que pondrían en jaque su continuidad.

La tuvo en Catar 2022, la perdió en Norteamérica 2026: Leandro Paredes, subcampeón del mundo con Argentina. Foto: NurPhoto via Getty Images

A Leandro Paredes le cayó una suspensión de 10 partidos con la selección de Argentina, que aún debe cumplir, más una multa económica. Todo luego de la pelea que protagonizó en la final del Mundial 2026, entre otros, con el español Gavi.

Ese es uno de los motivos principales para la no continuidad de Paredes. Además, el adiós de la leyenda Lionel Messi y la gran cantidad de títulos que obtuvieron en los últimos años hacen que Lea se piense su continuidad.

Leandro Paredes: “Va a ser muy difícil que siga en la selección argentina”

“Hablo de mí. Va a ser difícil que siga por todo. Por lo que dije en ese momento, por la suspensión también, por la decisión de Leo Messi también. El que él no esté va a ser difícil que todo siga funcionando igual, entonces seguramente va a ser una decisión muy difícil”, arrancó afirmando Leandro Paredes ante la prensa.

Lejos de esconderse, reiteró: “Va a ser difícil que yo siga. Lo dije ya hace un tiempo; obviamente, no lo hablé con el entrenador, lo hablaré seguramente con él y veremos la decisión que tome. Pero sí va a ser difícil”.

Cuando le preguntaron por las razones detrás de su decisión, afirmó: “Creo que es un poco todo. Como dije en aquel momento, dejamos la vara muy alta y seguir logrando cosas importantes va a ser difícil. Creo que en estos años, en este proceso, hemos formado un grupo de jugadores y personas increíbles y en ese grupo teníamos a Messi. Sin él va a ser difícil”.

🚨🇦🇷 Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección Argentina: "VA A SER DIFÍCIL QUE SIGA...". pic.twitter.com/Yik25ND525 — TyC Sports (@TyCSports) September 1, 2026

Actualmente defendiendo los colores de Boca Juniors, Leandro Paredes tiene 32 años y es uno de los volantes más destacados. De hecho, equipos de Europa lo habrían buscado tras el Mundial 2026, pero él se encuentra cómodo en el cuadro xeneize.

Esta declaración de Leandro deja aún más abierta la puerta a la renovación que tendrá la selección de Argentina. Será el fin de un ciclo exitoso que permitirá la llegada de las nuevas figuras.