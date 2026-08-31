Lionel Messi anuncia su retiro de la selección: escribió dolorosa carta que retumba en Argentina

Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina. El astro rosarino escribió una dolorosa carta que rompe corazones en todo el planeta, especialmente a los hinchas y compañeros de la Albiceleste.

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“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la selección”, apuntó.

De esta manera, el 10 confirma que su último partido oficial fue la final perdida frente a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Ese 19 de julio de 2026, Argentina cayó derrotada con el gol de Ferran Torres y una de las imágenes más duras fue la de Messi envuelto en lágrimas en el centro del campo.

La carta de despedida de Leo Messi

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, apuntó en su carta escrita a mano.

Messi es el máximo goleador histórico de Argentina por encima de otras leyendas como Gabriel Batistuta, Sergio Agüero o el mismísimo Diego Armando Maradona. En su bolsa de títulos se lleva la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial Catar-2022 y la Copa América 2024.

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“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, escribió el astro rosarino.

Esta decisión ya estaba sobre la mesa tras declaraciones de compañeros como Leandro Paredes; sin embargo, los hinchas esperaban un último baile en los amistosos de septiembre.

Agosto fue un mes especialmente difícil para Messi. Además de perder a su padre por problemas de salud, también cierra el ciclo con la Albiceleste.

Lionel Messi con el trofeo de la Copa del Mundo en Catar 2022. Foto: AFP

Lionel Messi durante su último partido con Argentina en el Mundial 2026. Foto: Anadolu via AFP

Será un hincha más

“Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)”, prometió.

Lionel agregó: “Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso, pero difícil. Gracias a cada uno de los entrenadores, compañeros y dirigentes con los que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos”.

“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias, Dios, por hacerme argentino”, finalizó.