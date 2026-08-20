Lionel Messi se las dio de guapo y agredió a un rival: dura sanción le terminaría cayendo

En el epílogo de su carrera a Lionel Messi se le ha visto ser más peleador con sus rivales. Antes no era así, se mantenía tranquilo y su manera de ‘golpear’ era con sus acciones destacadas con el balón al pie.

Sin embargo, desde que llegó a Estados Unidos se ha vuelto una constante el enfrentarse a sus contrarios, también a los árbitros y dejar escenas como la del pasado miércoles en la MLS.

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Un video que circula mostró al 10 recriminarle a Quinn Sullivan por alguna jugada anterior. Messi primero lo señaló, luego le tiró el manotazo a la cabeza al rival y se encaró con el mencionado en un cruce normal del fútbol.

Al ver la situación tensa entre los dos futbolistas el árbitro central del partido se acercó a ambos para separarlos, mientras estos por sus propios medios fueron dejando atrás el pleito.

Esta acción de Lionel Messi será evaluada por el Comité Disciplinario.



Lo más normal sería que resulte en una sanción económica. La ley permite suspensión de partido.



Sucedió en el segundo tiempo del empate frente a Philadelphia Union.#InterMiamiCF #Messi… — José Armando (@Jarm21) August 20, 2026

De acuerdo a periodistas que siguen el balompié norteamericano, Leo Messi se expone a que dicho golpe a la cabeza de su colega sea revisado por Comité Disciplinario.

Si lo consideran estos, al argentino le caería desde una sanción económica hasta la suspensión por un partido. La resolución del caso se conocerá oficialmente en días.

Gol con dedicatoria al cielo

Inter Miami empató 2-2 este miércoles ante Philadelphia Union, en una jornada intersemanal de la MLS en la que Lionel Messi convirtió su primer gol desde la muerte de su padre.

El astro argentino colocó el 2-1 provisional a favor de las Garzas en el minuto 26 con un espectacular recorte al defensor Kai Wagner y un potente zurdazo al palo contrario.

¡CON DEDICATORIA HASTA EL CIELO! 🥹



Primer gol de Messi desde el fallecimiento de su padre 🙏 ❤️



Cortesía: MLS en Apple pic.twitter.com/JKPLM9jVeS — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 20, 2026

Tras una contenida celebración con sus compañeros, en la que esbozó una breve sonrisa, el capitán del Inter señaló con sus manos hacia el cielo de Filadelfia.

De las botas de Messi también nació el primer tanto del Inter solo cinco minutos antes. El radar de La Pulga detectó una incursión por la banda izquierda del uruguayo Luis Suárez, que asistió de cabeza para el remate a bocajarro del joven extremo estadounidense Daniel Pinter.

Los locales amarraron un punto gracias a los goles de los estadounidenses Indiana Vassilev en el minuto 11 y Neil Pierre en el 58.

Lionel Messi celebra un gol tras la muerte de su padre con Inter Miami Foto: Getty Images via AFP

Messi, de 39 años, se situó como segundo máximo anotador de la liga norteamericana (MLS) con 13 tantos, a uno del croata Peter Musa (FC Dallas).

El líder de Miami no había visto puerta en los dos partidos disputados desde su regreso de Argentina tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, el 8 de agosto.

En esos dos choques el Inter encajó una derrota 3-2 ante el León mexicano, con la que quedó eliminado de la Leagues Cup, y otra 4-1 ante el Nashville el sábado, en la que Messi falló un penalti.

En total Miami acumula cuatro partidos sin conocer la victoria y queda a siete puntos de Nashville, líder de la Conferencia Este, que derrotó 1-0 a Red Bull New York este miércoles en la vigésima jornada de la MLS.

En otro de los primeros partidos de la fecha, el chileno Alexis Sánchez debutó con Montreal en un triunfo 2-1 a domicilio ante Columbus Crew.

El exdelantero del Barcelona e Inter de Milán ingresó en el minuto 79 cuando su equipo acababa de marcar el segundo gol.

*Con información de AFP.