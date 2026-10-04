Figura de América ilusiona a la hinchada con ‘vacunar’ en el clásico: “Me preparo para eso”

El América de Cali atraviesa por un presente envidiable en el fútbol colombiano, es el líder solitario de la Liga BetPlay. El equipo vallecaucano destaca por su equilibrio al registrar la zaga menos goleada y el ataque más efectivo, acumulando un registro de 22 goles anotados en tan solo 11 compromisos disputados.

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A pesar de no contar con un centrodelantero referente tradicional, la versatilidad de sus piezas ofensivas ha marcado la diferencia.

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El mediocampista Yeison Guzmán porta la camiseta ’10′ y encabeza la tabla de goleadores de la liga con 8 anotaciones, siendo la figura determinante del esquema táctico de la institución.

La progresión de Tomás Ángel en el esquema rojo

A la par del rendimiento de Guzmán, el delantero Tomás Ángel empieza a afianzarse en la nómina y a ganarse el respaldo de los aficionados caleños.

El atacante suma dos anotaciones y dos asistencias en 11 apariciones, mostrándose como una alternativa importante en el frente de ataque para el cuerpo técnico.

Previo al duelo en el que América se mide ante Llaneros, el joven atacante ofreció declaraciones en rueda de prensa. Ángel valoró su crecimiento dentro del grupo y expresó que su rendimiento va en ascenso conforme suma minutos y rodaje en el certamen local.

El anhelo de anotar en el Clásico del Valle

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, Tomás Ángel fue indagado sobre los retos personales que proyecta vestir la camiseta escarlata y el tipo de partidos donde sueña convertir goles. El jugador fue enfático en señalar su deseo de marcarle a Deportivo Cali en el clásico del Valle del Cauca.

“Obvio, un partido como ese, de esa magnitud, siempre va a ser lindo marcar, como también es marcarle a todos los ocho grandes que se dice acá en Colombia. Pero, claro, yo creo que ese cuadrito me falta chulearlo (poder marcar en un Clásico del Valle). Entonces, obviamente, me prepararé para eso y, obviamente, que me gustaría”, puntualizó el delantero.