Después de varias semanas en negociaciones, Primož Roglič fue presentado por su nuevo equipo para la próxima temporada. El esloveno llegó a un acuerdo con NSN Cycling Team y será compañero del colombiano Santiago Buitrago en 2027.

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“NSN Cycling Team se enorgullece de anunciar el fichaje de Primož Roglič con un contrato de un año para la temporada 2027, asegurándose así a uno de los ciclistas más exitosos y reconocibles del ciclismo profesional”, expresa el comunicado oficial.

Roglič terminó hace poco su vínculo con el Red Bull Bora-Hansgrohe y estaba escuchando ofertas en el mercado. Aunque sonó para llegar al Visma-Lease a Bike, Tudor ProCycling, Unibet Rose Rockets e incluso el Movistar Team, se terminó decantando por el proyecto del NSN.

“Siempre me han gustado los desafíos”, afirmó el ciclista de 37 años. Me llevó un tiempo encontrar la manera de abrir una etapa en mi vida en la que pueda sentirme en paz; la respuesta, en realidad, es sencilla y está en el nombre del equipo (Never Say Never). Me parece una conexión perfecta”, indicó.

NSN arma una nómina de lujo

Con este movimiento, NSN Cycling Team se garantiza tener dos referentes en cabeza del equipo. Antes de anunciar a Primož Roglič, ya habían confirmado el fichaje de Richard Carapaz, procedente del EF Education.

En este mismo mercado también contrataron al colombiano Santiago Buitrago, que viene de ser campeón de la montaña en la Vuelta a España y tiene grandes expectativas tras varios años como líder del Bahrain Victorious.

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En la plantilla oficial para 2027 también destacan otros nombres como Lennert van Eetvelt, Kasper Asgreen y Biniam Girmay, nombres que aseguran presencia en las victorias de etapa.

NSN Cycling Team es un equipo hispano-suizo que pertenece al grupo económico ‘Never Say Never’ liderado por el exfutbolista Andrés Iniesta. Esta temporada ya dieron de qué hablar tras tomar la ficha del Israel PremierTech y ahora le apuntan a lo más alto con fichajes de primer nivel.

Primoz Roglic llega después de su paso por el Red Bull Bora-Hansgrohe Foto: AP

Roglič seguirá compitiendo

Fue ese proyecto ambicioso el que logró convencer a Primož Roglič de seguir compitiendo el próximo año. “Desde la primera vez que hablamos, quedó claro que Primož sigue sintiendo una gran pasión por este deporte y que tiene el impulso necesario para alcanzar su máximo nivel. Fue una decisión fácil de tomar”, afirma Kjell Carlström, director general del NSN Cycling Team.

“Este fichaje refleja la ambición que tenemos de cara al futuro. Queremos competir al más alto nivel, luchar por obtener grandes resultados y seguir construyendo un equipo capaz de lograr grandes metas. Estamos convencidos de que Primož puede desempeñar un papel fundamental en este camino, y estamos deseando verle competir luciendo los colores del NSN”, completó Carlström.