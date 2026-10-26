Director deportivo del Ineos se refirió a Egan Bernal: comunicó la decisión que tomaron

Egan Bernal está confirmado en los planes del Netcompany Ineos para la próxima temporada. Aunque el colombiano puso en duda su futuro con un comunicado oficial, desde el equipo hay plena confianza en contar con él para 2027.

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Dario Cioni, director deportivo del Ineos, habló sobre la situación del ciclista colombiano y expresó su confianza en que este tiempo de descanso, alejado de las competencias oficiales, le ha servido para recargar energías.

“Egan tomó un respiro del final de temporada, pero había hecho el Giro y el Tour, así que no es algo que no hayamos visto antes”, declaró en entrevista para Bici.pro.

Cioni reveló la razón de la molestia de Egan Bernal. “Está claro que es un ganador y no está contento con haber terminado décimo”, apuntó el exciclista italiano de 51 años.

“Después del Giro y el Tour no se sentía capaz de competir, así que optó por terminar la temporada antes de tiempo. Pero retomará la competición regularmente en 2027″, comunicó.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Ineos Grenadiers Foto: DPPI via AFP

Cambios en el Netcompany Ineos

Egan Bernal tendrá nuevos compañeros para la temporada 2027. En este mercado de fichajes se han sumado nombres interesantes como Harold Tejada, Javier Romo, James Shaw y Clément Champoussin, entre otros.

Asimismo, han dejado ir a corredores de renombre como el italiano Filippo Ganna, el británico Ben Turner o el estadounidense Magnus Sheffield.

La baja más importante es la de Ganna, especialista en la contrarreloj y uno de los grandes amigos de Egan dentro del equipo. “Esas son decisiones que están en manos de los gerentes, A nivel personal, obviamente lo siento. Pero estas son decisiones de equipo que deben respetarse. Son cosas que deben quedar entre ellos. Soy empleado del equipo, acepto las decisiones. Me enteré en el Mundial, cuando ya todo estaba hecho”, apuntó Dario Cioni sobre la salida de su compatriota.

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“Un corredor como Pippo, que se entrega al 100% para alcanzar las metas que se propone, lleva a todos al límite. Creo que, como equipo, hasta la llegada de Remco (Evenepoel), éramos el referente en las contrarrelojes a nivel general”, agregó.

Filippo Ganna se marchó al Lidl-Trek, equipo de licencia alemana, que viene dando resultados en el World Tour y ahora suma a uno de los favoritos para las etapas contrarreloj.

Le apuntan al Tour de Francia

A pesar de esas bajas sensibles y las dudas que existen sobre la motivación de Egan Bernal, dentro del Netcompany Ineos siguen confiando en un proyecto que les permita volver a ser importantes en el Tour de Francia y las otras dos grandes.

“La ambición es clara: Dave Brailsford quiere volver a ganar el Tour de Francia. Con él, la misión está clara y estas reuniones sirven para alinear a todos, especialmente al personal”, apuntó Cioni.

Brailsford es el mánager general del Netcompany Ineos y el encargado de rendir cuentas ante los inversores, que no están muy contentos con los resultados de los últimos años.