Última hora de Luis Díaz y el Balón de Oro: noticia fue confirmada por la prensa alemana

Luis Díaz es uno de los activos de mayor valor para Bayern Múnich de Alemania.

Su imagen es sumamente bien valorada entre los germanos, quienes en las últimas horas han decidido que lo harán parte de la gala de la entrega del Balón de Oro que se desarrollará este lunes 26 de octubre en Londres, Inglaterra.

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Al teatro London Palladium arribará en pocas horas el guajiro acompañado de sus compañeros en la delantera: Harry Kane y Michael Olise, quienes también están candidatizados a quedarse con el premio individual que entrega L’Équipe.

Según los reportes entregados por la prensa alemana, el cuadro rojo incluyó al colombiano en la lista de viajeros que hacen parte de su delegación para el evento. También fueron otras estrellas como Dayot Upamecano y Lennart Karl

Delegación del Bayern en la gala del Balón de Oro:

Jan-Christian Dreesen

Herbert Hainer

Harry Kane

Michael Olise

Luis Díaz

Dayot Upamecano

Lennart Karl

Klara Bühl

Momoka Tanikawa

Pernille Harder

Es poco probable que Lucho entre en la disputa final por el galardón, sin embargo, lo hecho en la campaña anterior con los suyos lo hace merecedor de estar en la entrega para el mejor jugador de la campaña 2025/2026.

Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz, tridente de lujo de Bayern Múnich. Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Kane con el que Díaz Marulanda comparte en el onceno de Múnich es la carta más fuerte de los bávaros para hacerse con el reconocimiento.

Dicho atacante inglés compite de manera directa con otras estrellas mundiales como lo son Kylian Mbappé (Francia) y Lamine Yamal (España).

Hora y canal para ver la gala en Colombia

Este lunes es el gran día para las 30 figuras del balompié mundial que fueron elegidos como candidatos al Balón de Oro 2026.

La gala está prevista a desarrollarse desde las 3:00 p.m. (hora de Colombia) con transmisión en vivo de ESPN, Disney+ y la plataforma de streaming gratuito de DAZN.

Entre los nominados aparecen tres ganadores anteriores de ediciones pasadas como lo son: Leo Messi, Rodri y el vigente campeón, Dembélé.

El Balón de Oro se entrega este lunes en Londres, Inglaterra. Foto: Getty Images

A continuación la lista completa de candidatos: