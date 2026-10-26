Deportes

Última hora de Luis Díaz y el Balón de Oro: noticia fue confirmada por la prensa alemana

A pesar de estar lesionado, el guajiro se desplazó con la delegación del Bayern Múnich a Londres, Inglaterra.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
26 de octubre de 2026 a las 10:13 a. m.
Luis Díaz asistirá con la delegación del Bayern Múnich a la gala del Balón de Oro en Londres
Luis Díaz asistirá con la delegación del Bayern Múnich a la gala del Balón de Oro en Londres Foto: Getty Images (Diseño SEMANA)

Luis Díaz es uno de los activos de mayor valor para Bayern Múnich de Alemania.

Su imagen es sumamente bien valorada entre los germanos, quienes en las últimas horas han decidido que lo harán parte de la gala de la entrega del Balón de Oro que se desarrollará este lunes 26 de octubre en Londres, Inglaterra.

MUNICH, GERMANY - SEPTEMBER 12: Vincent Kompany, head coach of FC Bayern Muenchen, at the press conference at Saebener Strasse training ground on September 12, 2026 in Munich, Germany. (Photo by L. Vogt/FC Bayern via Getty Images)
Vincent Kompany se pronunció desde el hospital: primer mensaje tras su desmayo con el Bayern
Luis Díaz, atacante del Bayern Múnich en Champions League
Definido el reemplazo de Luis Díaz en Bayern Múnich: es oficial y resuena en Europa

Al teatro London Palladium arribará en pocas horas el guajiro acompañado de sus compañeros en la delantera: Harry Kane y Michael Olise, quienes también están candidatizados a quedarse con el premio individual que entrega L’Équipe.

Según los reportes entregados por la prensa alemana, el cuadro rojo incluyó al colombiano en la lista de viajeros que hacen parte de su delegación para el evento. También fueron otras estrellas como Dayot Upamecano y Lennart Karl

Delegación del Bayern en la gala del Balón de Oro:

  • Jan-Christian Dreesen
  • Herbert Hainer
  • Harry Kane
  • Michael Olise
  • Luis Díaz
  • Dayot Upamecano
  • Lennart Karl
  • Klara Bühl
  • Momoka Tanikawa
  • Pernille Harder

Es poco probable que Lucho entre en la disputa final por el galardón, sin embargo, lo hecho en la campaña anterior con los suyos lo hace merecedor de estar en la entrega para el mejor jugador de la campaña 2025/2026.

Michael OLISE (M) celebrates after his goal to 1:3 with LUIS DIAZ (M) and Harry KANE (M) cheers, celebrating, joy, cheers, Football DFB Cup, 1st round, VfL Osnabr�ck - FC Bayern Munich 1-4 - on 02.09.2026 at the Stadion an der Bremer Br�cke Osnabr�ck (Photo by Malte Ossowski/Sven Simon / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP)
Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz, tridente de lujo de Bayern Múnich. Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Kane con el que Díaz Marulanda comparte en el onceno de Múnich es la carta más fuerte de los bávaros para hacerse con el reconocimiento.

Dicho atacante inglés compite de manera directa con otras estrellas mundiales como lo son Kylian Mbappé (Francia) y Lamine Yamal (España).

Hora y canal para ver la gala en Colombia

Este lunes es el gran día para las 30 figuras del balompié mundial que fueron elegidos como candidatos al Balón de Oro 2026.

La gala está prevista a desarrollarse desde las 3:00 p.m. (hora de Colombia) con transmisión en vivo de ESPN, Disney+ y la plataforma de streaming gratuito de DAZN.

Entre los nominados aparecen tres ganadores anteriores de ediciones pasadas como lo son: Leo Messi, Rodri y el vigente campeón, Dembélé.

El Balón de Oro se entrega este lunes en Londres, Inglaterra.
El Balón de Oro se entrega este lunes en Londres, Inglaterra. Foto: Getty Images

A continuación la lista completa de candidatos:

  • Jude Bellingham — Real Madrid
  • Pau Cubarsí — Barcelona
  • Marc Cucurella — Chelsea / Real Madrid
  • Ousmane Dembélé — PSG
  • Luis Díaz — Bayern Múnich 🇨🇴
  • Bruno Fernandes — Manchester United
  • Gabriel — Arsenal
  • Erling Haaland — Manchester City
  • Achraf Hakimi — PSG
  • Harry Kane — Bayern Múnich
  • Khvicha Kvaratskhelia — PSG
  • Lamine Yamal — Barcelona
  • Sadio Mané — Al-Nassr
  • Marquinhos — PSG
  • Lautaro Martínez — Inter de Milán
  • Kylian Mbappé — Real Madrid
  • Nuno Mendes — PSG
  • Lionel Messi — Inter Miami
  • João Neves — PSG
  • Michael Olise — Bayern Múnich
  • Willian Pacho — PSG
  • Julián Quiñones — Al-Qadsiah
  • Declan Rice — Arsenal
  • Rodri — Manchester City / Barcelona
  • Fabián Ruiz — PSG
  • William Saliba — Arsenal
  • Ferran Torres — Barcelona / PSG
  • Dayot Upamecano — Bayern Múnich
  • Vinícius Júnior — Real Madrid
  • Vitinha — PSG