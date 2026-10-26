Carolina Cruz expuso por qué la esposa de su papá está detrás de que no pueda vivir con él en Bogotá: “No podemos hacer nada”

La presentadora Carolina Cruz volvió a hablar sobre uno de los momentos más difíciles que atraviesa su familia, que es el estado de salud de su padre, Iván Cruz, quien fue diagnosticado con alzhéimer, y las dificultades que enfrenta al querer que él viva con ella en Bogotá.

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La exreina de belleza respondió recientemente una pregunta de sus seguidores en Instagram, donde un internauta quiso saber: “¿Por qué no vives con tu papá?”.

Ante este interrogante, Carolina decidió explicar la situación familiar que, según su versión, le impide trasladarlo a la capital.

La presentadora señaló que la esposa de su padre habría obtenido un poder que le permite asumir su representación legal, una circunstancia que limitaría las decisiones que ella y su hermano pueden tomar sobre el lugar de residencia de Iván.

Carolina Cruz habló de la enfermedad de su padre y se mostró afectada. Foto: Instagram @carolinacruzosorio

“La familia de la esposa de mi papá vive en Manizales y ella le hizo firmar un poder para dejarla a ella como la tutora, así que lastimosamente mi hermano y yo no podemos hacer nada”, manifestó Cruz al contar lo que sucede.

Lo que dijo llamó la atención de sus seguidores, pues, aunque Carolina ha compartido anteriormente detalles sobre la enfermedad de su padre, esta vez expuso otro de los obstáculos que enfrenta la familia durante esta etapa.

Dentro de lo que dijo, también aclaró que ella continúa respondiendo económicamente por las necesidades de su papá, pese a que no puede tenerlo bajo su mismo techo. Según explicó, procura garantizarle todo lo necesario para su bienestar.

Carolina Cruz Foto: Instagram @carolinacruzosorio

“Yo respondo económicamente por todo lo que necesita mi papá, lugar donde vive, salud, muebles, ropa, odontología, etc., y voy a verlo cada que es posible”, afirmó.

Acerca de la posibilidad de llevarlo a Bogotá, Carolina fue contundente y reconoció que, por ahora, no encuentra una opción para cambiar su situación.

“Traerlo a Bogotá hoy en día es imposible, así que no tengo otra opción”, agregó.

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Esta no es la primera vez que la reconocida presentadora habla sobre este tema. Para el mes de agosto de este año, en charla con La Red, dio algunos avances del estado de salud de su padre y reveló que, pese a que la enfermedad deteriora su memoria, todavía reconocía a sus hijos; sin embargo, a quienes no podía identificar muy bien era a sus nietos.

A pesar de todo lo que implica que su padre tenga esta delicada enfermedad, la presentadora ha intentado mantenerse cerca de él mediante videollamadas y visitas a Manizales cuando sus compromisos laborales se lo permiten.