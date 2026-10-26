Martín Elías Jr. se llevó tremendo susto tras sufrir fuerte caída en plena presentación: el incidente quedó registrado en video

En redes sociales está circulando un video que ha despertado preocupación entre los seguidores de Martín Elías Jr., luego de que el artista sufriera una aparatosa caída en plena presentación y quedara atrapado en medio del público en un ambiente lleno de euforia.

Las imágenes de lo ocurrido muestran al hijo del fallecido cantante vallenato Martín Elías y nieto de Diomedes Díaz, en una tarima de Barrancabermeja protagonizando un show en medio de la lluvia.

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Sin embargo, mientras el cantante se desplazaba de un lado a otro en el escenario, una seguidora logra acercarse para intentar subirse a la tarima, a pesar de las medidas de seguridad implementadas durante el evento.

En medio del forcejeo, Martín Elías Jr. terminó perdiendo el equilibrio luego de que la mujer alcanzara a agarrarlo de la camiseta y, de manera accidental, lo hizo caer sobre los asistentes que se encontraban en primera fila.

Posteriormente, se observa que el artista, atrapado en medio del público, recibe ayuda por parte de su equipo de trabajo para, después, continuar con el show.

De acuerdo con las imágenes, más allá de mostrarse molesto o incómodo con lo sucedido, Martín Elías Jr. se habría tomado el incidente con humor, por lo que, entre sonrisas y muestras de afecto, decidió regresar al escenario para seguir deleitando a los asistentes con sus interpretaciones musicales.

“¡Y todo el mundo arriba!”, exclamó el cantante, invitando al público a seguir disfrutando el show tras el inesperado incidente que protagonizó y que detuvo por un momento su presentación.

No obstante, la grabación de lo sucedido se difundió rápidamente en las redes sociales y, como era de esperarse, despertó preocupación entre sus seguidores, quienes han estado preguntando con insistencia sobre su estado de salud o si sufrió alguna lesión como consecuencia de la caída.

Aunque Martín Elías Jr. no se ha pronunciado al respecto, en las imágenes que circulan se observa que el incidente no habría pasado a mayores, pues minutos después de la caída, el joven levantó los brazos para tranquilizar a los asistentes y demostrar que se encontraba bien.

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Por otro lado, entre las reacciones que han generado las imágenes del incidente, hay quienes aplauden el carisma y la sencillez del cantante, asegurando que su comportamiento es muy similar al de su padre y abuelo.

“No gritó, no se embolató, no salió con grosería, no dejó el concierto tirado. Lo que más hace a un artista es la nobleza… Y este lo tiene en los genes", escribió uno de sus seguidores.