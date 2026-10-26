VEHÍCULOS

Tren de la Sabana chocó con un vehículo: organismos de socorro atienden el hecho y dan reporte preliminar

El accidente se registró a las 7:35 a.m., el Cuerpo oficial de Bomberos y agentes de tránsito de Cajicá, atienden el hecho.

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Julián Mateo Candela Suescún

Julián Mateo Candela Suescún

26 de octubre de 2026 a las 9:10 a. m.
Choque entre el Tren de La Sábana y carro particular
Choque entre el Tren de La Sábana y carro particular Foto: Imagen extraída de @BluRadioCo

Durante la mañana de este lunes, 26 de octubre, un fuerte accidente se registró a las afueras de Bogotá entre un vehículo particular y el Tren de la Sábana, causando un panorama de preocupación en el sector.

La Alcaldía de Cajicá le notificó a SEMANA que los hechos se presentaron hacia las 7:35 a. m., en el que el carro recibió un fuerte choque con el Ferrocarril de La Sabana en el cruce férreo que se conoce como EPC.

Organismos de socorro, entre ellos el Cuerpo oficial de Bomberos y agentes de tránsito de Cajicá, atienden el hecho. El informe preliminar sobre lo ocurrido indica que no se reportaron personas heridas o fallecidas.

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