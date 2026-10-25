El truco casero con papel periódico que quita el olor a humedad del carro en época de lluvias

Temporadas lluviosas como las que se han vivido en Colombia y la región en las últimas semanas pueden causar malos olores en los vehículos, pero para solucionar esta problemática, existe un truco que solo necesita de papel periódico.

La presencia de agua o vapor en la alfombra, los asientos, el techo u otras superficies provocada por la humedad del calzado y las filtraciones de lluvia causa esta molestia.

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Esto lo explicó la aseguradora Mapfre en un blog, que detalló que una de las causas más frecuentes del olor a humedad es la acumulación de agua en los vehículos. Aunque existen diversos procesos profesionales que lo solucionan, es útil el papel de las imprentas.

El truco con el papel periódico implica el siguiente paso a paso:

Retiro de alfombra: El primer paso consiste en sacar las alfombras removibles y dejarlas secar fuera del vehículo. Capa base en el piso: Colocar varias hojas planas de papel periódico sobre la alfombra fija del piso del carro, especialmente en la zona de los pies (donde más se acumula agua por el calzado). Trampa de humedad bajo las sillas: Arrugue varias hojas de papel periódico formando bolas medianas e introdúzcalas debajo de los asientos del conductor y pasajeros, así como en el baúl. Tiempo de absorción: La clave es dejar el vehículo cerrado durante la noche. Según las pruebas de absorción, entre 8 y 12 horas son suficientes para que el papel extraiga la humedad ambiental del habitáculo. Retiro y ventilación: Al día siguiente, se debe retirar todo el papel (que estará sensiblemente húmedo y blando) y dejarlo en la basura. Por último, es clave dejar ventilando el vehículo durante 10 minutos con las puertas abiertas.

La física de los materiales del papel periódico está compuesta por algunas fibras de celulosa porosa de madera que permiten la absorción de moléculas de agua suspendidas en el aire por diferencia de presión de vapor mucho más rápido que la tela convencional.

Una persona sosteniendo varios periódicos en su mano. Foto: Getty Images

Vale la pena recordar que la capacidad absorbente de este papel es puesta a prueba en diferentes contextos en la casa. Es natural que este sea utilizado para limpiar los vidrios mojados del hogar y para que la mascota orine allí.

Este truco casero puede que no finiquite definitivamente la problemática, ya que el fuerte olor concentre otro tipo de moléculas más complejas.