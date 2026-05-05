¿Tirar varios cubitos de hielo o café usado al inodoro es bueno para su baño? Trucos para el hogar

Un truco casero relacionado con la limpieza del baño se volvió viral en redes sociales y medios internacionales. Lanzar varios cubitos de hielo al inodoro ayudaría a mantener con buen olor el baño de un hogar.

Internautas han manifestado que atendieron esta recomendación en diferentes hogares y muchos aseguran que ayuda a desprender residuos superficiales y mejora el enjuague del sanitario sin usar otros químicos agresivos.

Estos trucos no anulan los productos de cuidado tradicionales. Foto: Getty Images

Se asegura que este método aprovecha la fricción y el deslizamiento del hielo sobre la loza del inodoro para aflojar suciedad ligera y facilitar el arrastre de residuos cuando se acciona la descarga.

¿Qué beneficios tendría este truco?

Medios internacionales aseguran que el hielo puede aportar varios beneficios como complemento de limpieza:

Ayudar a desprender suciedad adherida a la loza

Favorecer un desagote más uniforme

Reducir ligeramente la formación de sarro

Generar sensación de limpieza sin depender tanto de químicos fuertes

Mejorar el proceso de enjuague gracias al agua fría que se produce al derretirse.

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Sin embargo, también aclaran que no reemplaza una limpieza profunda ni elimina manchas antiguas o acumulaciones severas de sarro.

¿Cómo hacerlo?

Colocar entre una y dos tazas de cubitos de hielo dentro del inodoro. Esperar algunos minutos. Accionar la descarga.

Algunas personas añaden bicarbonato o vinagre blanco para potenciar el efecto desodorizante y ayudar con manchas leves.

El truco se ha popularizado porque es económico, rápido y utiliza elementos que la mayoría de hogares ya tiene disponibles.

Aunque no existe evidencia científica concluyente que lo convierta en una solución milagrosa, medios especializados en hogar y limpieza coinciden en que puede funcionar como apoyo entre jornadas de aseo profundo.

Este no es el único truco conocido

Tirar café usado en el inodoro reduciría bastante los malos olores del baño y ayudaría a la limpieza del mismo.

La práctica consiste en reutilizar los llamados “posos” o residuos del café molido después de preparar la bebida. Estos residuos tienen propiedades porosas que ayudan a absorber olores provenientes de las tuberías y la taza del sanitario.

El truco implica café usado. Foto: Getty Images

Entre las ventajas más mencionadas por expertos en limpieza natural están:

Neutralizar malos olores

Reducir el olor a encierro en baños poco usados

Ayudar con limpieza superficial

Reutilizar un residuo doméstico

Evitar algunos productos químicos industriales

La teoría expuesta en diferentes medios internacionales establece que este sería el paso a paso.