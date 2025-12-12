Suscribirse

El sorprendente truco que elimina la grasa de la bandeja del horno y la deja como nueva en minutos

Con el uso frecuente, la bandeja del horno retiene grasa quemada, restos de alimentos y manchas muy adheridas que pueden llevar meses incrustadas.

Redacción Tecnología
12 de diciembre de 2025, 5:17 p. m.
La combinación de altas temperaturas y derrames ocasiona que la suciedad se endurezca y resulte difícil de eliminar con los métodos tradicionales.
| Foto: Getty Images

La bandeja del horno es uno de los utensilios que más suciedad acumula en la cocina. La grasa quemada, los restos de comida y las manchas incrustadas —incluso de meses— hacen que, con el tiempo, pierda brillo y parezca imposible de recuperar sin un esfuerzo considerable.

Por fortuna, existen trucos sencillos y eficaces para devolverle su aspecto original. Uno de ellos es el que comparte Cristina, creadora de contenido sobre limpieza, hogar y cocina, conocida en redes como @brillaycocinaconcris. Ella propone un método económico, accesible y eficaz incluso frente a grandes cantidades de grasa.

Cómo limpiar la bandeja del horno que está llena de grasa

Según explica, el proceso comienza aplicando una sola gota de jabón de platos sobre la superficie de la bandeja. Luego, se espolvorea una cucharada de bicarbonato de sodio, que actúa como un abrasivo suave capaz de desprender la grasa incrustada sin dañar el metal. Después, solo es necesario añadir agua muy caliente hasta cubrir parcialmente la bandeja, permitiendo que los ingredientes actúen en conjunto.

El método destaca porque promete resultados visibles incluso cuando la bandeja tiene grandes cantidades de grasa acumulada o suciedad antigua.
| Foto: Getty Images

Con esta mezcla, sostiene, basta con dejar reposar unos cinco minutos. Durante ese tiempo, la reacción entre el bicarbonato y el jabón genera una espuma visible que ayuda a levantar la grasa adherida sin esfuerzos adicionales. Este proceso contribuye a ablandar incluso la suciedad más resistente.

Contexto: El objeto que no debería estar cerca del router wifi en diciembre porque causa intermitencias y lentitud en la conexión

Transcurrido el tiempo de reposo, la experta recomienda aclarar la bandeja y pasar una esponja suave por la superficie sin ejercer presión. Gracias a la acción previa de la mezcla, la grasa se desprende casi por completo sin necesidad de frotar con fuerza ni recurrir a productos abrasivos que puedan dañar el material.

Finalmente, tras un buen enjuague, la bandeja recupera un aspecto limpio y uniforme, muy similar al de una recién estrenada. Según afirma, este truco no solo reduce el esfuerzo, sino que también simplifica la limpieza diaria, convirtiéndose en una alternativa rápida y eficaz para mantener la bandeja del horno en perfecto estado.

Bandeja del horno
| Foto: Getty Images

¿Cada cuánto se debe limpiar la bandeja del horno?

La frecuencia de limpieza depende del uso y del tipo de alimentos que se preparen. Fabricantes como KitchenAid recomiendan realizar una limpieza ligera después de cada uso, retirando restos de comida y grasa superficial con agua caliente y un poco de jabón para evitar que la suciedad se incruste y se endurezca.

Para una limpieza más profunda, aconsejan llevarla a cabo cada tres meses, coincidiendo con la limpieza completa del horno, aunque advierten que podría ser necesario hacerlo con mayor frecuencia si se utiliza con intensidad.

*Con información de Europa Press.

