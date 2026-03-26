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¿Cuántas veces desbloquea el celular al día? Expertos advierten cómo este hábito cotidiano puede afectar su salud

La necesidad constante de revisar notificaciones, responder mensajes o consumir contenido puede generar una cierta dependencia del teléfono móvil.

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Redacción Tecnología
26 de marzo de 2026, 9:04 a. m.
Su uso constante ha hecho que muchas personas lo perciban como una herramienta necesaria para desenvolverse en su día a día.
Su uso constante ha hecho que muchas personas lo perciban como una herramienta necesaria para desenvolverse en su día a día. Foto: Getty Images

El celular es hoy uno de los dispositivos tecnológicos más utilizados, gracias a los beneficios que ofrece en la vida diaria en términos de comunicación, acceso a la información y entretenimiento. Esto ha hecho que se vuelva prácticamente indispensable en el día a día. Sin embargo, esta necesidad constante también ha generado cierto nivel de dependencia.

Pantalla rota: por qué usar el celular en estas condiciones puede afectar su rendimiento y funcionamiento

Muchas personas ya no conciben su vida sin el móvil. Lo llevan consigo al salir, en casa e incluso en el baño, ya que sienten la urgencia de estar conectadas en todo momento. Aunque este uso intensivo puede parecer inofensivo, cada vez más expertos advierten sobre sus posibles efectos negativos. La necesidad constante de revisar notificaciones, responder mensajes o consumir contenido puede generar una forma de dependencia.

Pero el problema no se limita únicamente al tiempo de uso. Un estudio reciente publicado en Journal of Medical Internet Research sugiere que el verdadero factor de riesgo no es cuánto se usa el celular, sino con qué frecuencia se consulta. Es decir, la cantidad de veces que se desbloquea el dispositivo a lo largo del día.

Dicha práctica puede ser saludable para la salud mental.
Aunque revisar el celular constantemente puede parecer un hábito normal, expertos advierten que esta conducta puede tener efectos negativos. Foto: Getty Images

La investigación analizó la relación entre la adicción al celular, el uso real —medido de forma objetiva— y la calidad del sueño en más de 17.700 estudiantes universitarios en China.

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Los resultados muestran que la adicción al celular se asocia con un mayor riesgo de mala calidad de sueño (hasta un 184 % más) y con una menor duración del descanso (alrededor de 15 minutos menos por noche). Además, un uso excesivo —como superar las 63 horas semanales de pantalla o realizar más de 400 desbloqueos diarios— también se relaciona con dormir peor y menos.

Algunas funciones se deben apagar antes de irse a dormir.
El celular se ha convertido en un elemento central en la vida cotidiana. Foto: Getty Images

Sin embargo, el estudio también encontró una relación no lineal: un uso moderado del teléfono podría asociarse con una ligera mejora en la duración del sueño, mientras que un uso muy elevado tiene el efecto contrario.

Así las cosas, se concluyó que tanto la adicción como el uso excesivo del celular afectan negativamente la calidad del sueño, aunque su impacto varía según la intensidad y la forma en que se utiliza el dispositivo.