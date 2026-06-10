Una nueva modalidad de estafa está aprovechando la confianza que los usuarios depositan en modelos IA, como ChatGPT, para vaciar sus cuentas bancarias. El peligro surge cuando se utiliza el chatbot para buscar ofertas o productos específicos, convirtiendo una simple consulta en una puerta abierta para los delincuentes.

Si lo llaman dos veces seguidas, no conteste porque podría ser víctima de una estafa que desocupe sus cuentas bancarias

El engaño que no detecta la tecnología

A diferencia de las estafas tradicionales donde los criminales intentan convencer directamente a la persona, ahora el objetivo es engañar al sistema de inteligencia artificial. Los estafadores diseñan páginas web falsas que imitan a grandes comercios como Amazon.

De acuerdo con el servicio de detección de estafas Ask Silver, para lograrlo, llenan a ChatGPT (u otros modelos IA) con fotos reales y precios muy tentadores. El objetivo es que cuando el programa rastree la red buscando recomendaciones, confunda estos sitios fraudulentos con tiendas legítimas y seguras. Así, la IA termina recomendando enlaces peligrosos de forma involuntaria.

Expertos alertan que algunos enlaces sugeridos por ChatGPT podrían llevar a tiendas fraudulentas. Foto: NurPhoto via Getty Images

El proceso es sencillo y letal: el usuario pide el precio más bajo para un artículo, la IA ofrece una lista de opciones que parecen confiables y, al presionar el botón, la persona ingresa sus datos financieros en una plataforma controlada por delincuentes. El resultado es que el producto nunca llega y la información de la tarjeta de crédito queda en manos extrañas, permitiendo hacer robos de dinero en segundos.

El problema de las “alucinaciones” de la IA

En el mundo de la tecnología, se utiliza el término “alucinación” para describir los momentos en que la inteligencia artificial genera información que parece real, pero es totalmente falsa o errónea.

Este fenómeno no solo ocurre cuando el chatbot inventa datos históricos o biografías, sino cuando valida sitios de compras que no son seguros. Los expertos advierten que aunque la IA puede parecer un filtro de seguridad, en realidad es susceptible de ser manipulada por delincuentes que conocen sus puntos débiles.

Cómo protegerse de la recomendación automática

Aunque los sistemas de búsqueda tradicionales y las redes sociales tienen filtros para bloquear estas tiendas falsas, la inteligencia artificial aún está aprendiendo a distinguir estas trampas. Por ello, la recomendación principal es no confiar ciegamente en los enlaces de compra proporcionados por estos asistentes.

Las ofertas demasiado atractivas siguen siendo una de las principales señales de alerta en internet. Foto: Getty Images

Es fundamental verificar siempre la dirección web (URL) antes de pagar y recordar que, si un precio parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea una trampa que incluso la inteligencia artificial más avanzada ha pasado por alto.