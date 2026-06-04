Si lo llaman dos veces seguidas, no conteste porque podría ser víctima de una estafa que desocupe sus cuentas bancarias

Los ciberdelincuentes continúan perfeccionando sus estrategias para cometer fraudes cada vez más sofisticados y difíciles de detectar. A medida que avanzan las tecnologías, también evolucionan las técnicas utilizadas para engañar a las personas y obtener dinero, datos bancarios o información personal.

Si recibe muchas llamadas ‘spam’, no las bloquee: responda con esta corta frase para que dejen de molestarlo

Por esta razón, expertos en ciberseguridad mantienen una vigilancia constante sobre las modalidades de estafa más frecuentes, con el objetivo de alertar a los usuarios y evitar que caigan en trampas peligrosas. Una de las que más preocupa actualmente es la relacionada con las llamadas telefónicas, un método que sigue siendo altamente efectivo debido a la capacidad de los estafadores para manipular emocionalmente a las víctimas.

A diferencia de los correos electrónicos o los mensajes de texto, las llamadas permiten una interacción directa e inmediata. Los criminales aprovechan el miedo, la urgencia y la confianza para presionar a las personas y hacer que actúen sin pensar demasiado o sin verificar la información recibida. En muchos casos, utilizan tonos de autoridad, amenazas o historias alarmantes para generar preocupación.

¿Cómo funciona el “timo de la doble llamada”?

En medio de esta preocupación, especialistas en seguridad digital han advertido que el conocido “timo de la doble llamada” continúa afectando a numerosos usuarios, por lo que es importante prestar atención incluso a los detalles más pequeños.

Los ataques son cada vez más sofisticados y difíciles de detectar. Foto: Getty Images

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el fraude comienza cuando una persona recibe una llamada de alguien que se hace pasar por su compañía telefónica. Durante la conversación, el supuesto operador informa falsamente que la tarifa mensual tendrá un aumento elevado e inminente.

Minutos después, la víctima recibe una segunda llamada. En esta ocasión, otra supuesta empresa de telefonía le ofrece una tarifa más económica y asegura, de manera engañosa, que está recomendada o avalada por la OCU. El verdadero objetivo es convencer al usuario de cambiar de operador o conseguir datos personales y bancarios mediante presión telefónica y falsas promesas.

Las autoridades y expertos señalan que este tipo de fraude sigue ocurriendo pese a las restricciones existentes sobre las llamadas comerciales.

Señales para identificar este fraude

Los especialistas recomiendan desconfiar si se presentan algunas de estas situaciones:

Recibe dos llamadas telefónicas en un corto periodo de tiempo.

El aumento de la tarifa es comunicado únicamente por teléfono.

Le informan sobre un incremento inmediato, sin un aviso previo de al menos 30 días.

La nueva empresa no se identifica claramente o asegura estar recomendada por la OCU.

Las llamadas son uno de los métodos más utilizados por los estafadores. Foto: Getty Images

Aunque se trata de una alerta reportada en países como España, este tipo de modus operandi puede adaptarse fácilmente a otras regiones del mundo.

Ante este panorama, los expertos recomiendan mantener la calma, evitar compartir datos personales durante llamadas inesperadas y verificar siempre la información directamente con la compañía oficial antes de tomar cualquier decisión.