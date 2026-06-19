Llamadas masivas que dicen “goodbye” antes de colgar: esta es la razón por la que contactan su número de celular

Una de las situaciones más comunes y molestas para muchas personas es recibir llamadas de números desconocidos. Ya sea porque interrumpen una tarea importante, una reunión o un momento de descanso, este tipo de comunicaciones puede volverse frecuente e insistente, generando incomodidad y, en muchos casos, desconfianza.

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Sin embargo, existe un detalle que llama la atención de las autoridades. Se trata de llamadas telefónicas en las que, tras varios segundos de silencio, una voz sintética pronuncia una única palabra: goodbye (en inglés, “adiós”). Este tipo de comunicación suele generar desconcierto e incertidumbre entre quienes la reciben, ya que ocurre de forma inesperada y sin una explicación aparente.

Pero, ¿qué hay detrás de una llamada con esta palabra? Este tipo de comunicaciones forma parte de una práctica conocida como robocalling, que consiste en llamadas realizadas de manera automática mediante sistemas utilizados por centros de atención telefónica. Aunque pueden resultar sospechosas para quien las recibe, no necesariamente están relacionadas con intentos de estafa.

Las llamadas spam se han convertido en una de las mayores molestias para los usuarios. Foto: Getty Images

Muchas empresas legítimas recurren a esta tecnología para contactar clientes y ofrecer productos o servicios. Como resultado, algunas llamadas son contestadas sin que exista un agente asignado al otro lado de la línea. En estos casos, tras unos segundos de silencio, el sistema reproduce mensajes automáticos como goodbye para finalizar la comunicación cuando no es posible establecer contacto con un operador.

Aunque las robollamadas suelen generar molestias y desconfianza, por lo general no representan un riesgo directo para la seguridad financiera o los datos personales de quienes las reciben. Se trata, principalmente, de comunicaciones automatizadas con fines comerciales que pueden reducirse bloqueando los números sospechosos o marcándolos como spam para evitar futuros contactos no deseados.

En ocasiones, estas comunicación suelen provenir de los delincuentes que buscan cometer actos delictivos. Foto: Getty Images

Sin embargo, la empresa de ciberseguridad McAfee recomienda actuar con precaución al responder llamadas de números desconocidos. En particular, aconsejan evitar contestar con un “sí”, ya que esta respuesta podría ser grabada y utilizada de forma fraudulenta para simular una autorización verbal.

Ante una llamada inesperada, lo más recomendable es responder con expresiones neutrales como “dígame” o “¿quién habla?”, minimizando así cualquier posibilidad de uso indebido de la grabación.

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Asimismo, los expertos también aconsejan no devolver este tipo de llamadas, ya que, si una empresa tiene un interés legítimo en contactar al usuario, normalmente volverá a intentarlo más adelante. Además, cuando las comunicaciones comerciales se realizan sin el consentimiento previo de la persona, estas pueden vulnerar la normativa de protección de datos, por lo que es posible presentar una denuncia ante las autoridades competentes para que investiguen el caso.