No tiene que colgar de inmediato: el error que podría hacer que cada vez reciba más llamadas spam en su celular

Para muchas personas, rechazar las llamadas masivas que llegan al celular parece una solución efectiva para evitar nuevas comunicaciones. Sin embargo, no siempre ocurre así. De hecho, esta acción podría generar el efecto contrario, ya que algunos sistemas interpretan que el usuario no está disponible en ese momento y vuelven a intentar el contacto más adelante.

Si el número que lo llama comienza con alguno de estos tres dígitos, mejor no conteste: podría tratarse de spam

Este fenómeno no afecta únicamente a Colombia. Se trata de un problema global que ha llevado a distintos países a buscar mecanismos para reducir el impacto de las llamadas no deseadas. La situación ha generado preocupación entre millones de usuarios, quienes cada vez sienten más desconfianza al contestar una llamada de un número desconocido, al no saber si se trata de una oferta comercial o de un intento de estafa.

Uno de los factores que explica el aumento de estas comunicaciones es el uso de sistemas automatizados capaces de realizar miles de llamadas en cuestión de minutos. Estas herramientas permiten a empresas de telemercadeo contactar a grandes volúmenes de personas a bajo costo, en ciertos casos sin contar con el consentimiento previo de quienes reciben las llamadas.

Muchas personas creen que ignorar o rechazar estas llamadas hará que desaparezcan. Foto: Getty Images

A esto se suma el crecimiento de las estafas telefónicas. Los criminales suelen hacerse pasar por bancos, entidades gubernamentales, empresas de mensajería o servicios de soporte técnico con el objetivo de engañar a las víctimas y obtener información sensible, como contraseñas, códigos de verificación o datos financieros.

Ante este panorama, los expertos recomiendan adoptar medidas más efectivas que simplemente ignorar o rechazar las llamadas. Una de ellas consiste en responder con prudencia y expresar de manera clara y respetuosa que no se desea seguir recibiendo ese tipo de comunicaciones.

Al mismo tiempo, es fundamental evitar compartir cualquier dato personal o financiero, especialmente si el interlocutor insiste en obtener información o intenta generar presión para conseguirla.

Las llamadas spam son de tipo comercial. Foto: Getty Images

Cuando se sospecha de una posible estafa, la recomendación es mantener la calma, no dejarse intimidar y actuar con criterio. Los ciberdelincuentes suelen recurrir a tácticas de urgencia o miedo para manipular a las víctimas, por lo que conservar la serenidad resulta clave para evitar caer en el engaño.

Una vez identificada una llamada no deseada, también es aconsejable bloquear el número desde las herramientas que incorporan los teléfonos inteligentes. De esta manera, se reduce la probabilidad de recibir nuevas comunicaciones desde esa misma línea y se evita la necesidad de seguir rechazando llamadas de forma constante.