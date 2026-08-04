Jaime García, la ‘Calculadora Humana’ en SEMANA: rumbo a un nuevo récord histórico en el cálculo mental

Jaime García Serrano no es un matemático convencional; él mismo se define como un entusiasta que ha dedicado más de seis décadas a perfeccionar el uso de su mente. Con múltiples récords Guinness y reconocimientos internacionales en su haber, este colombiano ha demostrado que la capacidad del cerebro humano puede superar a las máquinas.

La ley matemática de la longevidad; así funciona el modelo que podría predecir la fecha exacta de su muerte

Según comentó en entrevista con SEMANA: “Me considero un apasionado… lo que yo hago es solamente el producto de esa técnica que he sacado y lógicamente el entrenamiento de ya casi 63 años”. Actualmente, su enfoque no está en el pasado, sino en una hazaña sin precedentes que involucra la historia y la velocidad extrema.

Un laboratorio matemático nacido en el confinamiento

La ambición por superar sus propios límites se intensificó durante la reciente crisis sanitaria global. Mientras el mundo se detenía, García Serrano aprovechó su residencia en España para transformar su entorno cotidiano en un centro de alto rendimiento mental. “En la pandemia me tomó en Madrid… y mi casa la volví un laboratorio de matemática”, explicó el experto sobre el origen de su nuevo desafío.

Desde Madrid y en plena pandemia, Jaime García dio forma al reto que ahora busca convertir en un nuevo récord. Foto: Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

Su objetivo actual es dominar el cálculo de fechas en calendarios antiguos, específicamente los sistemas juliano y gregoriano, incluyendo periodos anteriores a la era cristiana. Para lograrlo, está procesando cifras de una magnitud asombrosa que requieren una estructura mental impecable.

El desafío de las 30 cifras y el segundo decisivo

El récord que persigue García Serrano no solo se trata de la complejidad de los números, sino de la velocidad de procesamiento. En el cálculo mental, manejar cifras grandes implica identificar patrones de manera casi instantánea.

El calculista detalló su progreso actual y su meta final: “Voy en 27 cifras; el motivo es llegar a 30… con dos condiciones: que me escriben el número, lo miro solamente un segundo y la respuesta darla en menos de un segundo”.

Para entender la magnitud de esto, se debe considerar que procesar una fecha en un calendario implica usar un algoritmo, que es básicamente una serie de pasos lógicos o una “receta” matemática para hallar un resultado. García ha simplificado estos procesos, que históricamente han sido complejos para científicos y computadoras, hasta el punto de poder dar respuestas en fracciones de tiempo que parecen imposibles para un ser humano.

Descifrando el tiempo: entre el calendario juliano y el Gregoriano

La dificultad de este nuevo récord radica en las reglas que rigen el tiempo. El calendario juliano (creado en la época de Julio César) y el gregoriano (el que usamos hoy) tienen formas distintas de tratar los años bisiestos para corregir el desfase de la Tierra alrededor del Sol.

García Serrano ha estudiado estos patrones históricos para integrarlos en su técnica de cálculo rápido. Él señala que, aunque posee un don natural, la clave ha sido la preparación: “Dios me dio el don con los números, pero lo descubrí desde muy niño y empecé a cultivarlo… el cerebro lo tengo educado para esto”. Esta educación mental le permite diferenciar instantáneamente entre ambos sistemas calendáricos, una tarea que a una persona promedio le tomaría minutos de consulta en libros o calculadoras.

Jaime García entrena su mente para distinguir en segundos entre los calendarios juliano y gregoriano. Foto: Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

El valor del talento humano frente a la tecnología

A pesar de vivir en una era dominada por la inteligencia artificial, Jaime García defiende la importancia de no abandonar las capacidades básicas del pensamiento. Para él, depender excesivamente de los dispositivos electrónicos debilita la agilidad mental de las nuevas generaciones.

Su labor no se limita a romper récords, sino que busca dejar un legado educativo. Al ser consultado sobre qué puesto le gustaría ejercer si pudiera hablar con el gobierno entrante, él señaló que: “A mí me gustaría sobre todo preparar a los profesores, enseñarles mi técnica paso a paso… para que ellos lo aprendan y se lo enseñen a los niños”.

El experto concluyó enfatizando que, aunque la tecnología avance, la esencia del éxito sigue residiendo en la capacidad individual.