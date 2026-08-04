El peligro oculto de los juguetes antiestrés: expertos advierten que esta práctica viral podría poner en riesgo la salud

En los últimos meses, un juguete antiestrés se ha convertido en una de las tendencias más populares en redes sociales, especialmente en TikTok, donde miles de usuarios comparten videos en los que lo aprietan, estiran y manipulan como una forma de relajarse.

Sin embargo, expertos advierten que algunos de los usos que se muestran en estas plataformas podrían representar un riesgo para la salud, en particular para niños y adolescentes, por lo que han hecho un llamado a los padres para supervisar su utilización y evitar que los menores imiten prácticas que podrían resultar peligrosas.

Científicos advierten sobre los riesgos del uso temprano de redes sociales en adolescentes

Se trata del NeeDoh, un juguete sensorial diseñado para aliviar la ansiedad y el estrés mediante la presión de una forma flexible rellena de un material similar a un gel. Su textura suave y su capacidad para recuperar rápidamente su forma lo han convertido en un fenómeno viral en las principales plataformas.

¿Por qué podría representar un riesgo para la salud?

Los especialistas advirtieron que el riesgo aumenta cuando los juguetes antiestrés son colocados en microondas, agua caliente o permanecen durante largos periodos bajo el sol, ya que el calor puede alterar su estructura. En estas condiciones, el revestimiento puede romperse de forma repentina y expulsar un gel a alta temperatura que, al entrar en contacto con la piel, puede provocar quemaduras de consideración.

Alertan por el juguete antiestrés. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ante estos incidentes, la doctora Alisa Savetamal, directora médica del Centro de Quemados del Bridgeport Hospital, en Connecticut, instó a los padres y cuidadores a supervisar el uso de estos productos y evitar que los menores intenten calentarlos como parte de un juego o siguiendo tendencias difundidas en redes sociales, con el objetivo de reducir el riesgo de lesiones y prevenir accidentes domésticos.

“Es casi como un jarabe, o un jarabe más espeso, el material que tiene en el interior. Cuando se calienta y la capa exterior comienza a romperse, se pega a la piel una vez que entra en contacto con ella, y eso también puede hacer que la quemadura sea más profunda”, señaló la experta, de acuerdo con información de NBC Connecticut.

Además, la directora médica explicó que la gravedad de las lesiones depende principalmente de la temperatura que alcance el gel y del tiempo que permanezca en contacto con la piel. Según señaló, las consecuencias pueden ir desde irritaciones leves hasta quemaduras de mayor profundidad que requieren atención médica especializada.

La especialista detalló que las lesiones más leves suelen manifestarse con enrojecimiento, dolor e inflamación, de forma similar a una quemadura solar intensa. Sin embargo, en los casos más severos pueden aparecer ampollas, una característica típica de las quemaduras de segundo grado.

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Frente a estos casos, Schylling, empresa fabricante de los juguetes NeeDoh, aseguró que la seguridad de los consumidores constituye una de sus principales prioridades. La compañía también expresó su preocupación por la circulación de videos en redes sociales en los que se muestra un uso indebido del producto, al considerar que estas publicaciones pueden incentivar prácticas peligrosas.

Finalmente, el fabricante reiteró que los juguetes no fueron diseñados para calentarse en microondas, congelarse ni exponerse a temperaturas extremas. Asimismo, informó que colabora con plataformas como TikTok para retirar contenidos que promuevan estos comportamientos y que fortaleció las advertencias incluidas en el empaque para recordar a los usuarios la forma correcta de utilización.