El volcán Kīlauea, de Hawái, volvió a mostrar una intensa actividad al completar su episodio eruptivo número 52 desde que retomó las erupciones en diciembre de 2024. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el fenómeno estuvo acompañado por una impresionante fuente de lava que superó los 150 metros de altura, mientras que la columna de gases y partículas volcánicas se elevó hasta unos 5.800 metros sobre el nivel del mar.

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La nueva fase eruptiva comenzó el martes 28 de julio a las 19:10, hora local, dentro del cráter Halemaʻumaʻu, situado en la caldera de la cumbre del Kīlauea. La emisión de lava se mantuvo de manera ininterrumpida durante cerca de 7,4 horas y concluyó a las 2:36 de la madrugada del miércoles, tras un prolongado periodo de intensa actividad.

Según las estimaciones del USGS, la erupción expulsó alrededor de 4,7 millones de metros cúbicos de material volcánico, equivalente a unos 6,1 millones de yardas cúbicas. Esa enorme cantidad de lava permitió cubrir aproximadamente la mitad del piso del cráter Halemaʻumaʻu, modificando significativamente el paisaje de esta zona.

El episodio eruptivo número 52 tuvo su mayor intensidad en la ventana norte del cráter. Durante el desarrollo del fenómeno, la tasa máxima de efusión llegó a 268 metros cúbicos por segundo, equivalente a 350 yardas cúbicas por segundo, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Por su parte, el ventilador sur no presentó un proceso de fontaneo de lava, aunque sí emitió llamas en los instantes finales de la erupción. El USGS indicó que, durante los últimos cuatro minutos del evento, ambos ventiladores liberaron gases y llamas antes de que concluyera el episodio. Además, las coladas de lava permanecieron confinadas dentro del cráter Halemaʻumaʻu y en el sector suroeste de la caldera Kaluapele, sin representar una amenaza para las áreas habitadas.

Erupción del volcán Kilauea en Hawái. Foto: Getty Images

Como consecuencia de la actividad eruptiva, se detectó una ligera caída de ceniza en sectores de acceso público del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái. No obstante, el USGS informó que no hubo reportes de tefra, es decir, fragmentos sólidos de magma expulsados por el volcán, en comunidades o zonas habitadas.

Pese a la intensidad del episodio, las autoridades mantienen el nivel de alerta volcánica en Amarillo (ADVISORY), el segundo de los cuatro niveles establecidos por el USGS, una categoría que refleja una actividad superior a la habitual, aunque sin una amenaza inmediata para la población. De igual manera, el código de color para la aviación continúa en amarillo, lo que indica que las operaciones aéreas deben permanecer atentas a la evolución de la actividad volcánica.