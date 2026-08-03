Google da marcha atrás y retira la inteligencia artificial de Google Earth tras detectar riesgos de contenido engañoso

Google retiró las capacidades de su modelo de generación de imágenes Nano Banana 2 de Google Earth, luego de detectar que algunos usuarios lo estaban utilizando para crear contenido engañoso sobre el mundo real, en contravía de las políticas de la compañía. La herramienta permanecerá deshabilitada mientras la empresa desarrolla “barreras de protección más sólidas”.

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La tecnológica había incorporado esta función la semana pasada en Google Earth. Impulsada por Gemini 3.1 Flash Image, permitía generar imágenes personalizadas basadas en ubicaciones reales mediante el uso del contenido satelital, aéreo y en 3D disponible en la plataforma.

Sin embargo, apenas unos días después de su lanzamiento, Google decidió suspender la herramienta tras detectar un uso indebido por parte de algunos usuarios.

Google apagó su nueva herramienta de IA en Earth apenas días después de lanzarla. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La compañía explicó esta decisión a través de una publicación en la red social X. Allí señaló que, aunque numerosos profesionales del sector geoespacial estaban aprovechando la función para desarrollar proyectos con fines útiles, también identificó casos en los que se compartían capturas de imágenes generadas por IA que, al parecer, infringían sus políticas.

Ante esta situación, Google optó por retirar temporalmente la herramienta con el objetivo de reforzar sus mecanismos de seguridad y preservar la confianza de los usuarios en Google Earth como una fuente confiable para visualizar el mundo.

Google suspendió la generación de imágenes con IA en Earth por temor a los montajes digitales. Foto: Getty Images

La empresa también aclaró que las imágenes creadas con Nano Banana 2 no se integraban en la experiencia principal de Google Earth y que, además, incluían una marca de agua de SynthID que las identificaba como contenido generado mediante inteligencia artificial.

La decisión se produjo después de que se demostrara que era posible utilizar esta tecnología para crear imágenes satelitales falsas con apariencia realista, como escenas de manifestaciones con personas, de manera rápida y sencilla. Este uso fue documentado por el medio especializado 404 Media.

*Con información de Europa Press.