Antes de responder una llamada, su celular le advertirá si podría tratarse de una estafa: así funcionará la alerta en Colombia

Durante años, uno de los principales problemas para los usuarios han sido las constantes llamadas de números desconocidos que, en muchos casos, terminan siendo intentos de estafa. Estas modalidades de fraude pueden dejar a las víctimas sin dinero en sus cuentas bancarias o facilitar el robo de información personal, poniendo en riesgo no solo a quien recibe la llamada, sino también a su entorno.

El mensaje que llega por WhatsApp y preocupa a los expertos: abrirlo podría convertirlo en víctima de estafa

Con el propósito de fortalecer la protección de los ciudadanos, Colombia adoptó nuevas medidas que permitirán advertir en tiempo real cuando una llamada presente señales de un posible intento de fraude. La iniciativa busca brindar más herramientas para que los usuarios identifiquen situaciones sospechosas y eviten caer en este tipo de engaños.

De acuerdo con la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), la Resolución 8308 de 2026 incorpora una serie de acciones para combatir la suplantación de identidad, detectar comunicaciones irregulares y ofrecer más información antes de que las personas respondan una llamada o compartan datos sensibles.

Entre los principales cambios está la posibilidad de identificar con mayor facilidad las llamadas potencialmente riesgosas y las de carácter comercial. Si un operador detecta comportamientos inusuales durante una comunicación, en la pantalla del celular aparecerá la advertencia “Llamada sospechosa”. Esta alerta tiene un carácter preventivo y no significa, por sí sola, que exista un fraude.

Las estafas telefónicas han evolucionado y ya no solo consisten en llamadas desde números desconocidos. Foto: Getty Images

A esto se suma que las empresas deberán registrar previamente los números desde los que contactan a sus clientes. De esta manera, las llamadas comerciales mostrarán la etiqueta “Llamada con fines publicitarios”, lo que permitirá a los usuarios conocer su propósito antes de decidir si contestan.

La regulación también obliga a los operadores a bloquear las llamadas originadas desde números irregulares, es decir, aquellos que no han sido asignados oficialmente o que solo están autorizados para recibir comunicaciones. Asimismo, se impedirán las llamadas internacionales que intenten hacerse pasar por números colombianos, excepto en casos legítimos de roaming.

Los cambios también abarcan los mensajes de texto enviados por bancos, empresas y entidades. Estos deberán identificar claramente al remitente, utilizar códigos cortos autorizados y cumplir con formatos previamente aprobados.

Además, se implementará un sistema central de validación que permitirá verificar su autenticidad. Una vez finalice el periodo de transición, los mensajes que no cumplan con estos requisitos dejarán de ser entregados a los usuarios.

Las estafas telefónicas son una táctica muy común entre los ciberdelincuentes. Foto: Getty Images

Como parte de esta estrategia, la CRC creará un Comité Técnico de Lucha contra el Fraude en Redes de Servicios Móviles, encargado de coordinar acciones entre operadores, empresas de mensajería y autoridades. La entidad también pondrá en marcha un micrositio con recomendaciones para prevenir estafas y exigirá al sector desarrollar al menos cuatro campañas de educación al año, además de capacitar a su personal.

La implementación de estas medidas será gradual. En los primeros tres meses entrarán en funcionamiento las alertas de llamadas sospechosas y el bloqueo de números irregulares.

A los seis meses comenzarán el monitoreo de mensajes masivos y el micrositio informativo; al cumplirse un año se pondrá en marcha el sistema de validación de mensajes empresariales y, posteriormente, se bloquearán las llamadas internacionales que simulen provenir de números colombianos.