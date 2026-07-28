Así opera el fraude silencioso por SMS que está vaciando cuentas bancarias sin levantar sospechas

Los avances tecnológicos han transformado la vida cotidiana y han dado paso a herramientas que facilitan numerosas tareas. Entre ellas, el celular se ha convertido en uno de los dispositivos más importantes, dado que permite mantenerse conectado, acceder a información y comunicarse de manera inmediata desde cualquier lugar.

Si recibe un archivo ZIP para descargar por WhatsApp, no lo abra y elimínelo de inmediato: expertos lanzan advertencia

En ese contexto, los mensajes de texto continúan siendo un medio de comunicación utilizado por millones de personas. Aunque aplicaciones como WhatsApp han ganado protagonismo por su rapidez y funciones adicionales, los SMS siguen vigentes. Sin embargo, esta herramienta también ha llamado la atención de los ciberdelincuentes, que la aprovechan para intentar engañar a sus víctimas.

Esta modalidad de fraude se conoce como smishing. Según IBM, consiste en el envío de mensajes de texto o a través de aplicaciones de mensajería con el objetivo de convencer a las personas de descargar programas maliciosos, revelar información confidencial o transferir dinero a los delincuentes.

El término surge de la combinación de las palabras “SMS” y “phishing”. Su crecimiento en los últimos años se debe, en parte, a que muchos usuarios suelen confiar más en los mensajes de texto y hacer clic en los enlaces que contienen.

Los ciberdelincuentes aprovechan la confianza que generan los SMS para intentar engañar. Foto: 123f - El País

Al mismo tiempo, los filtros contra el correo no deseado han dificultado la efectividad de las campañas de phishing por correo electrónico, lo que ha llevado a los estafadores a buscar nuevas vías para engañar a sus víctimas.

En muchos casos, estos mensajes están cuidadosamente elaborados para parecer legítimos, lo que aumenta las probabilidades de que las personas caigan en el engaño y expongan información sensible, como contraseñas, fotografías, archivos o datos bancarios.

Para reducir el riesgo, los especialistas de Norton recomiendan no responder mensajes provenientes de remitentes desconocidos, especialmente si llegan desde números inusuales o generan sospechas. También aconsejan evitar abrir enlaces recibidos por SMS sin comprobar antes su autenticidad, incluso cuando parezcan enviados por una persona conocida.

El aumento del smishing se explica porque muchas personas confían más en los SMS y suelen abrir los enlaces que contienen. Foto: Getty Images

De igual forma, es recomendable descargar aplicaciones únicamente desde las tiendas oficiales, mantener instalado un antivirus y, si es posible, utilizar una red privada virtual (VPN) en el celular.

Aunque la mayoría de los mensajes de texto son legítimos, un solo SMS fraudulento puede ser suficiente para comprometer la información personal. Por ello, actuar con cautela sigue siendo la mejor forma de prevenir este tipo de estafas.