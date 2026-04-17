Si le llega un SMS con alguna de estas dos frases, no interactúe y elimínelo de inmediato: podría ser una estafa bancaria

La ola de estafas no da tregua. Son muchos los países que enfrentan este problema, que crece de manera sostenida y resulta cada vez más difícil de reconocer debido a las diversas modalidades de engaño empleadas por los ciberdelincuentes. Estos, con distintos métodos, logran actuar con sigilo hasta apropiarse del dinero de sus víctimas.

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En este contexto, el teléfono celular se ha convertido en uno de los principales canales para este tipo de ataques informáticos, especialmente porque concentra una gran cantidad de información personal y financiera. Así, un mensaje o una llamada pueden convertirse en la puerta de entrada para que los delincuentes logren su objetivo.

Uno de los métodos más utilizados es la suplantación de identidad de entidades reconocidas, como los bancos. Gracias al avance de la tecnología y a herramientas cada vez más sofisticadas, los criminales pueden alterar páginas web, crear logos similares e incluso clonar voces, lo que dificulta que el usuario identifique que está siendo víctima de un engaño.

En este escenario, los mensajes de texto (SMS) se convierten en su principal anzuelo. No hay contacto directo, ni rostro, ni voz; solo palabras cuidadosamente diseñadas para generar presión, infundir miedo y llevar a la persona a actuar de manera impulsiva para evitar supuestas consecuencias.

Las estafas no solo han aumentado en número, sino también en complejidad. Foto: Getty Images

De acuerdo con elEconomista, frases como “operación sospechosa detectada” o “bloqueo preventivo de su cuenta” son algunas de las más utilizadas en este tipo de fraudes. Al percibir un posible problema con su cuenta, el usuario busca solucionarlo de inmediato, lo que lo lleva a hacer clic en un enlace adjunto que, supuestamente, permite comunicarse con la entidad financiera. Sin embargo, allí es donde se concreta el engaño.

En realidad, se trata de un fraude que, mediante la manipulación del miedo, logra robar el dinero de millones de usuarios. Para evitar caer en este tipo de estafas, lo más recomendable es ignorar y eliminar de inmediato cualquier mensaje sospechoso.

Los mensajes fraudulentos están diseñados para provocar reacciones inmediatas. Foto: Getty Images

En su lugar, se sugiere verificar directamente el estado de las cuentas a través de la aplicación oficial del banco o acudir a una sucursal para obtener información confiable sobre los movimientos recientes.

Desconfiar de los mensajes desconocidos no es una exageración, sino una medida necesaria. En un entorno digital donde las estafas son cada vez más frecuentes y sofisticadas, la prevención se convierte en la herramienta más eficaz. Antes de hacer clic o responder, conviene tomarse un momento para verificar: la seguridad personal puede depender de ello.