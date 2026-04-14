En lugar de contestar llamadas de números desconocidos, haga esto apenas suene el celular para evitar ser estafado

A muchas personas les ha ocurrido que, mientras trabajan, realizan actividades personales o descansan, el celular suena de forma inesperada. Al revisar, se trata de una llamada de un número desconocido, en ocasiones con prefijos internacionales. Algunos optan por contestar, mientras otros prefieren ignorarla, lo que genera la duda sobre cuál es la decisión más adecuada.

Antes de hacer clic, revise este detalle en los enlaces que le llegan por mensaje para evitar ser víctima de estafa

Aunque responder puede parecer inofensivo, esta acción pone en riesgo los datos personales y las cuentas bancarias. Se trata de uno de los métodos más utilizados por los ciberdelincuentes para cometer fraudes, con consecuencias potencialmente graves.

En este contexto, la Comisión Federal de Comercio señala que una de las mejores estrategias es no contestar llamadas de números desconocidos, sino bloquearlas y aplicar el etiquetado correspondiente.

El bloqueo de llamadas es una medida eficaz para evitar comunicaciones no deseadas, como estafas o llamadas automáticas. Existen herramientas disponibles en celulares y líneas fijas que permiten filtrarlas, aunque en algunos casos podrían bloquear también llamadas legítimas.

Las estafas telefónicas han crecido en los últimos años. Foto: Getty Images

Por su parte, algunas compañías ofrecen servicios de etiquetado que no bloquean las llamadas, pero advierten en pantalla si se trata de “spam” o una “probable estafa”, lo que permite tomar una decisión informada sobre si contestar o no.

¿Cómo evitar ser víctima de una estafa telefónica?

Las estafas telefónicas se han vuelto cada vez más sofisticadas. Los criminales utilizan la tecnología y la información disponible en internet para hacerse pasar por entidades confiables y generar una falsa sensación de urgencia, con el fin de manipular a sus víctimas.

Si se llega a responder, se debe colgar de inmediato en caso de que se solicite dinero o información personal. Las peticiones de pago mediante tarjetas de regalo, así como cualquier intento de presión o intimidación, son señales claras de fraude.

En los últimos años se ha incrementado el número de personas afectadas por fraudes telefónicos. Foto: Getty Images

También es fundamental no compartir datos sensibles por este medio, como números de cuenta, contraseñas, PIN u otra información confidencial. Si alguien afirma comunicarse en nombre de una empresa o entidad gubernamental, lo más prudente es finalizar la llamada y contactar directamente a la organización por canales oficiales.

Asimismo, se recomienda no responder mensajes de texto ni acceder a enlaces enviados desde fuentes extrañas, dado que pueden ser intentos de fraude. Proteger el buzón de voz con contraseñas seguras y consultar con la compañía telefónica sobre herramientas de bloqueo también contribuye a reducir el riesgo.