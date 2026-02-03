Tecnología

Alertan por el auge de llamadas no deseadas y fraudes en América Latina: “La solución a este problema complejo requiere colaboración”

Un informe advierte que una parte de estos contactos estuvo asociada a fraudes, con riesgos para la seguridad financiera y la privacidad de los usuarios.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 2:26 a. m.
Alertan por el auge de llamadas no deseadas. (Imagen de referencia)
Alertan por el auge de llamadas no deseadas. (Imagen de referencia) Foto: Getty Images

Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, el 88 % de los latinoamericanos recibió llamadas no deseadas, de acuerdo con un informe de Who Calls, la aplicación de identificación y bloqueo de spam de Kaspersky. El estudio señala además que cerca del 11 % de estas comunicaciones correspondió a intentos de fraudes bancarios y promociones engañosas, lo que expuso a los usuarios a riesgos relacionados con la seguridad de su información personal y financiera.

Según el análisis, el alto volumen de llamadas no solicitadas va más allá de una molestia cotidiana y se ha convertido en un vector frecuente para distintos tipos de estafas. Una de las más comunes es la del falso call center, en la que los delincuentes contactan a las víctimas por teléfono o WhatsApp haciéndose pasar por empleados de bancos, servicios técnicos o empresas de telecomunicaciones. Bajo el pretexto de una situación urgente, como un supuesto fraude o un problema de seguridad en el dispositivo, inducen a la instalación de aplicaciones legítimas de acceso remoto. Una vez concedido el control del teléfono, los estafadores pueden realizar transferencias, acceder a aplicaciones bancarias o sustraer datos personales, apoyándose incluso en perfiles verificados o imágenes institucionales para generar confianza.

No siga rechazando las insólitas llamadas 'spam' que recibe a diario: con este truco dejará de recibirlas y no volverán a molestarlo

El informe también identifica la estafa de registro falso y premio, modalidad en la que se informa a la víctima que ha ganado un supuesto sorteo o beneficio promocional. Para reforzar la credibilidad, los estafadores mencionan marcas conocidas y establecen plazos cortos para reclamar el premio, solicitando datos personales o pagos por conceptos como envío o liberación. En otros casos, piden la instalación de aplicaciones o el envío de documentos, información que luego es utilizada en fraudes de identidad.

Otra práctica señalada es la amenaza y estafa de secuestro falso, una modalidad que ha incorporado nuevas variantes tecnológicas. Los delincuentes realizan llamadas simultáneas a varios familiares, utilizan sonidos que simulan situaciones reales y emplean datos personales obtenidos previamente para presionar a las víctimas y exigir pagos inmediatos.

Tecnología

Ojo, no siempre el router de la casa es el culpable de que no funcione el internet WiFi, advierten expertos

Tecnología

Astronómica cifra que se generaría de la unión de SpaceX con xAI de Elon Musk

Tecnología

“Se hacía pasar por alguien de un grupo de WhatsApp que yo tenía”: mujer detalló cómo engañaron para robar a sus conocidos

Tecnología

Cuál es el mayor riesgo del frente frío, el fenómeno que sufre Colombia: esto dicen los meteorólogos

Tecnología

El país asiático que se ubica en la primera línea de la IA al priorizar el despliegue de modelos a gran escala

Tecnología

Lista de Smart TV y celulares que se perderán los estrenos de series y películas en Netflix a mitad de febrero

Tecnología

Elon Musk explotó contra Pedro Sánchez: “Tirano y traidor a España” ¿Qué pasó?

Tecnología

No siga rechazando las insólitas llamadas spam que recibe a diario: con este truco dejará de recibirlas y no volverán a molestarlo

Tecnología

No cuelgue las llamadas spam: esta es la frase que debería decir para que no vuelvan a llamarlo

Tecnología

Rechazar las llamadas spam es un error potencial: hay que contestarlas, pero no decir esta palabra

Estafas románticas digitales.
Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, el 88 % de los latinoamericanos recibió llamadas no deseadas, de acuerdo con un informe de Who Calls. Foto: Getty Images

Frente a este escenario, Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky para América Latina, sostuvo que “creemos que la solución a este problema complejo requiere colaboración entre empresas de seguridad, reguladores y la sociedad civil. Además, recomendamos el uso de una buena solución de seguridad que bloquee y filtre llamadas no deseadas, ayudando a los usuarios a recuperar el control de sus comunicaciones”.

Los especialistas recomiendan mantener la calma ante llamadas que apelan a la urgencia, evitar instalar aplicaciones o compartir contraseñas por teléfono, verificar siempre la autenticidad del contacto a través de canales oficiales y no divulgar códigos recibidos por mensajes o correo electrónico. También aconsejan denunciar las llamadas sospechosas y utilizar herramientas de identificación que alerten sobre intentos de spam y fraude.

Más de Tecnología

Un equipo exigido más allá de su capacidad suele generar fallos que se confunden con problemas de Wi-Fi.

Ojo, no siempre el router de la casa es el culpable de que no funcione el internet WiFi, advierten expertos

La operación conecta el desarrollo de cohetes con la inteligencia artificial detrás del chatbot Grok.

Astronómica cifra que se generaría de la unión de SpaceX con xAI de Elon Musk

Conocer si una estafa es spam.

Alertan por el auge de llamadas no deseadas y fraudes en América Latina: “La solución a este problema complejo requiere colaboración”

Un momento de cansancio y vulnerabilidad facilitó el acceso de estafadores a una cuenta de mensajería usada a diario.

“Se hacía pasar por alguien de un grupo de WhatsApp que yo tenía”: mujer detalló cómo engañaron para robar a sus conocidos

Incluso zonas tradicionalmente soleadas, como San Andrés y Providencia, registran cielos nublados por este fenómeno.

Cuál es el mayor riesgo del frente frío, el fenómeno que sufre Colombia: esto dicen los meteorólogos

Adobe integrará este nuevo modelo en su plataforma de Firefly y Express.

El país asiático que se ubica en la primera línea de la IA al priorizar el despliegue de modelos a gran escala

La plataforma dejará de funcionar en equipos como los LG G4 y Sony Bravia fabricados antes de 2015.

Lista de Smart TV y celulares que se perderán los estrenos de series y películas en Netflix a mitad de febrero

Pedro Sánchez anunció controles estrictos para plataformas digitales; la respuesta del magnate no se hizo esperar.

Elon Musk explotó contra Pedro Sánchez: “Tirano y traidor a España” ¿Qué pasó?

Empresas y usuarios deberán cambiar a OneNote para Windows ante la inminente ralentización de su versión en Windows 10.

Microsoft se plantea reducir la presencia de Copilot y la IA en Windows 11

Ofcom solicitó explicaciones a X y evalúa abrir una investigación formal por contenidos injuriosos en línea.

Las oficinas de X fueron allanadas en Francia por investigaciones sobre imágenes de abuso infantil y ‘deepfakes’

Noticias Destacadas